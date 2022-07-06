Стартовала вторая волна приема детей в 1 класс

В этом году в школу пойдут 56 тысяч юных свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 6 июля, стартует второй этап приема заявлений для зачисления в первые классы. Он рассчитан на тех, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории.

Подать заявку родители или законные представители ребенка могут до 5 сентября. Зачисление производится только при наличии свободных мест.

Как ранее писала "Областная газета", в этом году Свердловская область вошла в число 17 регионов России, в которых будет реализован механизм подачи документов через единую форму на федеральном портале госуслуг. Однако нововведение пока что коснется только Екатеринбурга. Впоследствии механизм будет действовать для всех муниципалитетов.

Как подать заявление через Госуслуги:

заполните и отправьте заявление на портале;

получите уведомление о регистрации заявления;

принесите в школу оригиналы документов после того, как в личный кабинет на Госуслугах придет приглашение.

Если родители не принесли оригиналы документов в течение указанного в уведомлении срока, это будет основанием для отказа в приеме в первый класс. После того, как школа издает акт о зачислении ребенка в первый класс, уведомление об этом придет в личный кабинет.

Есть и другие способы подачи заявлений:

через образовательный портал (для всех свердловских муниципалитетов, кроме Екатеринбурга);

(для всех свердловских муниципалитетов, кроме Екатеринбурга); в МФЦ и Центре муниципальных услуг;

при обращении в школу;

через отделение почтовой связи заказным письмом.

Добавим, в этом году в школу пойдут 56 тысяч юных свердловчан, из них 23 тысячи живут в Екатеринбурге. Всего для первоклассников в регионе создано порядка 61 тысячи мест, в Екатеринбурге – 23 300 мест.