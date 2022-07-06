Госдума РФ приняла закон о создании движения детей и молодежи

Участие в движении будет исключительно добровольным. Фото: министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон о создании в России общественно-государственного движения детей и молодежи. Оно направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе.

Ранее предполагалось, что движение будет называться "Большая перемена", однако во втором чтении этот пункт был исключен из законопроекта, поэтому участники смогут сами придумать название.

Участие в движении будет исключительно добровольным, отмечается на сайте Госдумы. При этом присоединиться к движению могут школьники, студенты колледжей и техникумов, а также выпускники учреждений среднего профессионального образования. Совершеннолетние участники могут выступать в качестве наставников, участвующих в воспитании и организации досуга детей и подростков.

Структура движения будет включать в себя региональные, местные и первичные отделения, высшим руководящим органом станет съезд. Также будут созданы правление, наблюдательный и координационные советы.

"Мы расширили возможности для участия в движении. Первичные отделения смогут открываться в том числе в детских домах. Кроме того, в регионах советы по развитию движения возглавят лично губернаторы. Мы надеемся, что это поможет в межведомственном взаимодействии. Президенту будет предложено возглавить наблюдательный совет этого движения", — пояснил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Правительство РФ будет финансировать деятельность движения, а также передавать участникам имущество, вроде детских лагерей и учреждений образования.