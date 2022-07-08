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Общество / Образование
8 июля 2022, 09:43

В МВД предложили включить уроки езды на электросамокатах в школьную программу

  Юлия Пастух
Прокат самокатов

По словам представителя ведомства, такие вопросы должны решаться на государственном уровне. Фото: Алексей Кунилов

В школьную программу необходимо включить уроки управления электросамокатами. Об этом сообщил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

По словам представителя ведомства, такие вопросы должны решаться на государственном уровне. Он отметил, что необходимо разработать соответствующую примерную программу подготовки и предусмотреть дополнительные часы в школьной программе, пишет ТАСС.

Дмитрий Митрошин также отметил, что работа со школьниками по безопасному управлению электросамокатами уже ведется. Так, в прошлом году была подготовлена соответствующая лекция и памятка для средних образовательных школ.

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Областная газета Свердловской области

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