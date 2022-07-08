Свердловские аграрии смогут трудоустроить всех выпускников УрГАУ

Выпускники стали дипломированными биотехнологами, ветеринарными врачами, агрономами. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Уральский государственный аграрный университет выпустил 657 молодых специалистов. 166 из них завершили обучение с отличием, 23 — вошли в "Летопись лучших выпускников".

Выпускники стали профессиональными экспертами АПК. Среди них — биотехнологи, ветеринарные врачи, агрономы, ландшафтные дизайнеры, агроинженеры. Некоторые из них уже применяют полученные знания на своей первой работе, многие планируют продолжить обучение в вузе в магистратуре и аспирантуре, передает департамент информполитики Свердловской области.

Торжественная церемония чествования будущих аграриев прошла на Вознесенской площади.

"Ребята, вы закончили один из лучших вузов нашей страны. Сегодня среди почетных гостей очень много выпускников университета, это говорит о том, что здесь готовят востребованных специалистов, сейчас и вы таковыми являетесь. Будьте уверены, что вы выбрали нужную профессию, правильный вуз, и у вас все самое лучшее впереди. Наш агропромышленный комплекс сильный, динамично развивающийся. Сельхозпредприятия области модернизируются, закупается новая современная техника, широко применяются новые прогрессивные технологии и, конечно же, предприятия сегодня всех вас ждут на работу", — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на мероприятии.

Уральские работодатели агропромышленной сферы уверены, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность сегодня — наиболее перспективные отрасли для карьерного и профессионального роста.

Кстати, УрГАУ входит в топ-5 лучших отраслевых вузов страны по итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ. На протяжении более 80 лет университет осуществляет подготовку кадров практически для всех отраслей агропромышленного комплекса.