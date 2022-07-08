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Общество / Образование
8 июля 2022, 17:18

Кабмин РФ выделит 6,9 млрд на выплаты классным руководителям Свердловской области

  Влад Гашенко
В ближайшие три года

Свердловская область в ближайшие три года получит 6 млрд 894 млн рублей

В течение трех лет из федеральной казны на выплаты классным руководителям Свердловской области направят около 6,9 млрд рублей. Из них в 2022 году регион получил более 2,27 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отметим, регионам России в этом году на поддержку классных руководителей из обычных школ Кабмин планирует направить 74,9 млрд рублей. Решение о дополнительной поддержке педагогов за классное руководство было принято по поручению президента в 2020 году. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц.

Областная газета Свердловской области

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