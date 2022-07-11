Около 56 тысяч юных свердловчан сядут за школьные парты 1 сентября

1 сентября за школьные парты сядут примерно 56 тысяч свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области завершился основной этап приемной кампании в первые классы. В новом учебном году за школьные парты сядут примерно 56 тысяч детей. Из них около 25 тысяч – из Екатеринбурга.

По данным департамента информационной политики региона, 29,5 тысяч обращений в это году родители подали через портал госуслуг. При этом онлайн-запись популярна не только в крупных городах Среднего Урала, но и в небольших. Например, в Верхней Салде из 509 заявлений в электронном виде направлены 465. Технических сбоев на государственном портале даже в самый пиковый день записи не возникало.

Кстати, приемная кампания завершится 5 сентября, поэтому у родителей еще есть время подать заявление.

Напомним, основной этап приема первоклассников стартовал с 1 апреля. Завершающий этап комплектования начался 6 июля. Он продлится до начала учебного года.