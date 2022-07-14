Федеральную надбавку в 5 тысяч рублей на Среднем Урале получают почти 25 тысяч классных руководителей. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие три года классные руководители школ Свердловской области будут гарантированно получать федеральные надбавки. Соответствующей договоренности в Москве удалось достичь губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ. Согласно распоряжению, которое подписал председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН, на эти цели будет выделено порядка 7 миллиардов рублей.

В Свердловской области классным руководством занимаются почти 25 тысяч учителей. Федеральные надбавки они начали получать в 2020 году. С тех пор министерство образования Свердловской области подает заявку на них каждый год. Выплата составляет 5000 рублей ежемесячно. Несмотря на текущие экономические сложности, Евгению Куйвашеву удалось договориться о сохранении надбавок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что область получит почти 7 миллиардов рублей на три года. В 2022 году будет выплачено 2,3 млрд рублей.

Учитель школы № 2 Верхней Салды Оксана Гладких знает, с сентября ее заработная плата гарантированно станет на пять тысяч больше. Педагог вместе с семьей переехала в город из Пермского края только в марте, поэтому до конца минувшего учебного года работала учителем без классного руководства. Наставник Оксана Владимировна опытный, в школе работает почти два десятилетия. С нового учебного года возглавит физико-математический класс.

– У меня желание, чтобы дети больше с профессиональной точки развивались, участвовали в олимпиадах и конкурсах. До этого у меня был класс, где мы делали упор на лидерство. Два моих выпускника – гордость Пермского края, получили премию от губернатора. Надеюсь, здесь есть и мой вклад, как классного руководителя. Считаю, к каждому ученику нужен индивидуальный подход, им надо помогать развивать таланты, давать возможность раскрыться, – рассказала Оксана Гладких.

Классный руководитель – это не просто учитель, который раз в четверти проводит классный час. Наставник школьников действует по программе, которую с прошлого года приняли во всех школах. Состоит она из 12 модулей. Педагог работает с учителями-предметниками, чтобы помочь ребенку усвоить материал, взаимодействует с различными органами власти, если у школьника или семьи возникают проблемы, организует самоуправление в классе – и это далеко не полный список его обязанностей.

– На классного руководителя возлагается, скажем так, педагогическая роль «второго» родителя. Но сегодня не все педагоги готовы взять на себя эту ответственность. Когда кто-то из наших учителей берет классное руководство, мы спрашиваем, «а вы готовы быть мамой?» То, что сегодня происходит финансовое стимулирование классных руководителей, безусловно, большое подспорье для педагога, – отмечает заместитель директора по дополнительному образованию гимназии № 8 Кристина Сидукова.

– Я благодарен нашим учителям за их труд, за каждодневную работу с нашими детьми. Мы всегда стараемся поддерживать наших педагогов. Надбавки за классное руководство очень важны. Теперь благодаря федеральному правительству нам удалось гарантировать их выплаты в течение трех лет. Родители могут быть уверены, что дети находятся под надежным присмотром, — сказал Евгений Куйвашев.

Для педагогов в Свердловской области не только сохраняют действующие меры поддержки, но и вводят новые. Так, в Заксобрание региона внесен законопроект об учреждении звания «Заслуженный учитель Свердловской области». Оно также предусматривает дополнительные выплаты учителям.