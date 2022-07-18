Три по 200

На ЕГЭ с собой можно было принести только обычный калькулятор, за наличие других электронных гаджетов могли удалить с экзамена, а результаты аннулировать. Фото: Павел Ворожцов

В этом году единый госэкзамен сдавали свыше 17 тысяч одиннадцатиклассников и более 1,5 тысячи выпускников прошлых лет. Наивысший бал набрали 110 школьников, а трое выпускников получили максимум по двум предметам – 200 баллов. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна УМНОВА.

Высший балл

Хороший результат показали и выпускники прошлых лет. 15 из них набрали по 100 баллов. Три свердловских школьника – из Каменска-Уральского, Новоуральска и Екатеринбурга – получили по 100 балов сразу по двум предметам. В прошлом году таких выпускников было 6.

Впрочем, по словам специалистов, сравнивать результаты этого года и прошлого не совсем корректно. В нынешней экзаменационной кампании произошли корректировки контрольно-измерительных материалов. От шести до восьми заданий по каждому предмету стали практическими. Раньше школьники сдавали только теорию.

– Процесс перехода к практическим заданиям полностью завершится в 2024 году. Вопросов, которые можно просто вызубрить, чтобы получить высокий балл, будет гораздо меньше. Выпускникам надо будет найти закономерность, объяснить причинно-следственные связи или по описанному эксперименту сделать выводы, не говоря уже о том, что нужно уметь просто прочитать схему, таблицу, рисунок. Все эти практические задания уже есть в учебном процессе, подчеркнула Татьяна Умнова.

В целом экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, без организационных сбоев, а все вопросы решали оперативно. Тем не менее шестерых выпускников с экзамена удалили. Причиной стало наличие у них мобильных телефонов. Напомним, на ЕГЭ нельзя иметь при себе никаких гаджетов – даже если они просто лежат в кармане. За такое нарушение порядка выпускника попросят с экзамена, а результат аннулируют.

Предметный рейтинг

Каждый год специалисты регионального министерства образования и молодежной политики составляют своеобразный рейтинг предметов. В этот раз выпускники примерно поровну выбирали базовую (нужна для получения аттестата и поступления на гуманитарные специальности) и профильную (выбирают те, кто планирует осваивать технические специальности) математику.

– 87 процентов выпускников по базовой математике набрали высокие баллы, если переводить в систему оценок – то это 4 и 5. Можно сделать вывод, что подготовка одиннадцатиклассников соответствует требованиям образовательного стандарта, – говорит Татьяна Умнова.

На втором месте по популярности у выпускников – обществознание. На третьем – информатика, она отвоевала его у физики (этот предмет стали сдавать реже).

– Это связано с тем, что, во-первых, расширилось число специальностей, где информатика нужна для поступления, и в целом интерес у выпускников к этому направлению вырос. На выбор повлияло и то, что уже второй год информатику сдают не на бланке, а непосредственно на компьютере – и тестовая работа сразу по завершении экзамена уходит на обработку в федеральную систему, – рассказала Татьяна Умнова.

Два предыдущих года выпускники нередко выбирали биологию и, соответственно, поступали в вузы, где готовят медиков, биологов, ветеринаров. Это связано с пандемией, считают специалисты и подтверждают сами учащиеся.

– В выпускных классах я думала, куда поступать: на врача или на специальность, связанную с сельским хозяйством. Но когда я заканчивала 10-й класс, случилась пандемия – и выбор для меня стал очевиден: мне тоже захотелось «спасти мир». Я сделала акцент на изучении биологии, успешно сдала ее и поступила в медицинский, – поделалась выпускница 2021 года Анастасия Хмарная.

В этом году большее количество выпускников выбрали историю. Этот предмет необходим для поступления в гуманитарные вузы. Кроме того, резко увеличилось количество 100-балльных оценок за работы по английскому языку. Почти половина (45 процентов) из тех, кто выбрал этот предмет для ЕГЭ, получили за задания высокий результат – свыше 80 баллов.

ЕГЭ на выезде

Экзаменационные пункты обычно открываются на базе школ, но есть и дополнительные аудитории, где можно сдать ЕГЭ. Ежегодно пункт для проведения экзаменов организовывают в областном детском онкодиспансере, но в этом году он пустовал, от пациентов заявлений для участия в госэкзамене не поступило.

24 пункта в Свердловской области были открыты в школах, расположенных в учреждениях федеральной системы исполнения наказаний. Правда, там выпускники сдают не ЕГЭ для поступления в вузы, а экзамены для получения аттестата. Осужденным подросткам необходимо написать только базовую математику и обязательный русский язык.

Окончательные результаты ЕГЭ-2022 подведут до 1 августа. Сейчас еще работает конфликтная комиссия, которая разбирает заявления выпускников, несогласных с результатами экзамена.

Новая экзаменационная кампания стартует после 20 декабря. До 1 февраля 2023 года заявления примут у выпускников прошлых лет, тех, кто хочет улучшить свой результат или просто сдать экзамены для поступления в вузы. График ЕГЭ будет опубликован позже.

ВАЖНО Вся информация о ЕГЭ публикуется на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области и на портале ege.midural.ru. Там же можно узнать обо всех изменениях в заданиях, которые планируется внести в ЕГЭ.