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Общество / Образование
20 июля 2022, 13:14

В Екатеринбурге выдали первые дипломы по российско-узбекской образовательной программе

  Юлия Пастух
Стенд у УрГЭУ

Договор о подготовке кадров на базе двух вузов был заключен в 2018 году на форуме "Новые кадры — для новой экономики". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Первые 129 выпускников совместной образовательной программы бакалавриата Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) получили дипломы.

Договор о подготовке кадров на базе двух вузов был заключен в 2018 году на форуме "Новые кадры — для новой экономики". Благодаря этому студенты ТГЭУ по завершении обучения получают еще и диплом УрГЭУ.

По словам ректора УрГЭУ Якова Силина, одновременное получение двух дипломов существенно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. А также способствует укреплению международного сотрудничества.

"Мы готовим кадры для двух государств, которые связывают давние и крепкие отношения, в том числе экономические", — отметил Яков Силин.

По данным департамента информполитики Свердловской области, первый набор осуществлялся по четырем программам. Сейчас же подготовка ведется уже по шести образовательным направлениям — обучаются 766 человек. В рамках приемной кампании этого года ожидается, что будет зачислено не менее 250 человек.

Областная газета Свердловской области

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