Свердловская область может принять финал международного чемпионата по киберспорту

Павел Креков подчеркнул значимость предложения для развития IT-отрасли в регионе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков и представители Федерации компьютерного спорта России обсудили возможность проведения в 2023 году в Екатеринбурге финала международного чемпионата по киберспорту. Совещание прошло сегодня в УрФУ.

"Я бы обратил внимание на то, что мы в прошлые годы ряд турниров по киберспорту проводили, имеются серьезные результаты. Что касается предложения Федерации компьютерного спорта о проведении в Екатеринбурге в 2023 году финала международных соревнований, мы его полностью поддерживаем. И губернатор поручил сообщить, что мы готовы к этой работе достаточно серьезно подключиться", — сказал Павел Креков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По мнению ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, проведение крупных международных соревнований в городе дает стимулирующий эффект для развития направления и территории. Он также напомнил, что в планы по строительству нового кампуса вуза в Новокольцовском районе Екатеринбурга входит создание центра киберспорта.

В настоящее время на IT-направлениях в УрФУ обучаются 5 376 студентов. Еще 2 500 будущих айтишников планируют набрать в этом году с учетом увеличения количества бюджетных мест до 1597.

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