Свердловская область получила на строительство школ еще 2,2 млрд рублей

Работа по увеличению количества учебных мест обусловлена демографическим фактором – ростом числа обучающихся. Фото: Алексей Кунилов

Средний Урал получил дополнительную субсидию из федерального бюджета в размере 2,2 миллиарда рублей. Эти деньги направят на строительство двух школ.

Изменения в государственную региональную программу "Развитие системы образования и реализация молодежной политики Свердловской области до 2025 года" утверждены на заседании свердловского правительства. Принятый документ предусматривает увеличение объема финансирования за счет федеральных средств в 2023-2029 годах мероприятий по строительству школ путем заключения концессионных соглашений.

В соответствии с одобренной заявкой до конца 2023 года будут построены две новые школы. В том числе на 825 мест в Березовском (на улице Победы) и на 1 500 мест в Екатеринбурге – на Советской, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, в этом году в Свердловской области сдается в эксплуатацию семь общеобразовательных организаций. Это школы в Екатеринбурге: № 120 на улице Степана Разина, № 123 в Академическом и образовательный центр № 23 в Мичуринском. Кроме того, образовательные учреждения откроются в поселке Билимбай, в селе Байкалово, Красноуфимске и Березовском.