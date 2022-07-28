Для школьников с Донбасса предложили ввести мораторий на ЕГЭ и ОГЭ

В последствии мораторий может быть продлен. Фото: Галина Соловьева

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести пятилетний мораторий на сдачу ЕГЭ и ОГЭ для школьников с освобожденных территорий Украины. В этот период учащиеся смогут сдавать экзамены по желанию.

Речь об этом шла на сегодняшнем практикуме наставников для учителей Донецкой и Луганской народных республик в Сочи. В ходе мероприятия педагог из Мариуполя отметила, что школьники проходили обучение на украинском языке. Подготовиться к экзамену на русском быстро и качественно, по ее словам, будет сложно.

"Что касается единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, то на сегодняшний день предложение какое, может, с вами вместе обсудим. Нужно ввести мораторий на пять лет. И, соответственно, на это время, если надо потом, мы его продлим, <...> единый государственный экзамен и основной государственный экзамен только по желанию дать возможность ребятам сдавать", — передает слова Кравцова ТАСС.

Добавим, ранее министр заявлял, что с 1 сентября школы ДНР и ЛНР перейдут на российские образовательные стандарты.