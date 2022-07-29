Свердловские учителя начнут получать премии за победы школьников

Педагоги могут получить премии от 40 до 100 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области учителя-наставники призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) впервые получат денежные премии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Педагогам победителей олимпиад выплатят по 100 тысяч рублей, призеров – по 70 тысяч. Наставникам лучших в региональном этапе – по 40 тысяч рублей. Всего на премии в этом году будет выделено свыше 6 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что в 2022 году в копилке Среднего Урала два победителя и 34 призера заключительного этапа ВсОШ. Ребята добились успехов в математике, физике, русском, испанском и немецком языках, литературе, истории, биологии, обществознании.

Хорошие результаты и по информатике. Троих из восьми призеров по этому предмету подготовила учитель екатеринбургской гимназии № 9 Екатерина Парамонова. Сама же педагог скромно полагает, что призовые места – это заслуга, прежде всего, самих учеников.

Добавим, с 2022 года педагоги, подготовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады школьников, помимо получения обязательных премий, могут стать лауреатами премии губернатора Свердловской области. Для них организована спецноминация "Олимпиадный успех". Победители конкурса получат по 270 тысяч рублей. Учителя, занявшие второе место, по 220 тысяч, а третье — по 160 тысяч рублей.

Напомним, ранее денежные премии за успехи в главном интеллектуальном конкурсе страны получали только школьники.

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