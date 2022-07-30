В школах РФ появятся классные часы, посвященные ценностям российского общества

Подобные классные часы могут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста школьников. Фото: Галина Соловьева

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что с 5 сентября 2022 года во всех школах страны появится новый формат классных часов. На них педагоги будут обсуждать с учениками ценности российского общества.

Подобные классные часы могут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста школьников. Это может быть обсуждение фильма, викторина, общение с экспертом или полноценный урок на тему.

"Министерство просвещения исходит из того, что классные часы будут во всех школах. В ходе августовских конференций планируется провести подготовительную работу этого направления с педагогами в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли проводить самостоятельно эти часы под названием "Разговоры о важном", — передает слова Сергея Новикова ТАСС.

Добавим, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ большой акцент делается на необходимость защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

В начале июля Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России общественно-государственного движения детей и молодежи. Оно направлено на организацию досуга, воспитание, профориентацию и подготовку детей к жизни в обществе. Участие будет добровольным.