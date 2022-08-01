В IT у нас дорога

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Министерство науки и высшего образования России опубликовало список наиболее востребованных в этом году у будущих студентов специальностей. В топ-5 вошли «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Юриспруденция», педагогическое образование и лечебное дело. Сферу IТ сегодня называют новой нефтью.

Я б в айтишники пошел

По данным опроса, который провел сервис superjob.ru, каждый четвертый родитель выпускника мечтает о том, чтобы его ребенок освоил IТ-специальность. Спрос на разработчиков программного обеспечения (ПО) за последний год вырос на 190 процентов, их заработная плата увеличилась более чем на 25 процентов. Разработчики ПО одни из самых удовлетворенных размером дохода сотрудников. Сейчас можно наблюдать зарождение династий программистов: ребенок каждого десятого из них выбирает профессию родителя.

– Я занимаюсь безопасностью и защитой компьютерных систем. Мой сын в этом году поступает в вуз, пойдет по моим стопам. Он уже имеет определенные навыки, и сможет практиковаться буквально с первого курса. Возможно, будет подрабатывать, сейчас специалистов не хватает, – рассказал отец выпускника Сергей Уташин.

В Свердловской области планируют ежегодно выпускать пять тысяч IT-специалистов. Их будут готовить совместно компания «СКБ Контур» и Уральский федеральный университет. Искать будущих специалистов начнут еще в школе, с помощью олимпиад и конкурсов. Работа в этом направлении уже началась.

– В этом году без вступительных испытаний к нам поступают 170 человек, почти треть из них — на одно из наших топовых направлений, «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Образовательный курс здесь разработан с учетом задач одного из наших ключевых партнеров — компании «Контур». Кроме того, у нас предусмотрена программа поддержки для победителей и призеров олимпиад, – рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Среди IТ-направлений и инженерии, естественных наук самыми популярными в этом году у абитуриентов его вуза являются информационная безопасность, медицинская биохимия и мехатроника, инноватика, нанотехнологии и автоматизация, добавил он.

Возросшая популярность IT-специальностей объясняется мерами поддержки отрасли. Только в этом году выделено 20 млрд рублей на гранты отечественным разработчикам программного обеспечения. Кроме того, российские IТ-компании указом Президента РФ освобождены от уплаты налога на прибыль, введен трехлетний мораторий на проверки, сотрудники предприятий в возрасте до 27 лет получают отсрочку от призыва на военную службу, а кроме того, им доступна льготная ипотека.

Всех вылечат

Не менее популярное среди абитуриентов направление – медицина. На выбор профессии, считают педагоги, повлияла пандемия.

– Коронавирус и все ограничения, связанные с ним, появились как раз когда нынешние выпускники учились в 9-м классе. Дети видели, как сложно бороться с этим заболеванием, сколько усилий прикладывают медики, и многие школьники с присущим им максимализмом восприняли этот как вызов, захотели тоже стать врачами. У меня четыре выпускника поступают в медицинский вуз, такого никогда не было в моей практике, – рассказала учитель биологии Марина Ашанина.

В Уральском государственном медицинском университете подтвердили: за первый месяц приемной кампании к ним поступило 8 298 заявлений, бюджетных мест в вузе 1 055, еще 800 человек – это так называемые целевики, из них 200 абитуриентов освоят медицинские специальности за счет областного бюджета. Ежегодно конкурс на одно место не менее 10 человек.

– Самое популярное направление – лечебное дело. За первый месяц приемной кампании к нам поступило почти три тысячи заявлений. На втором месте по популярности у абитуриентов идет педиатрия, на третьем стоматология, – отметили в приемной комиссии Уральского государственного медицинского университета.

Шансы увеличились

Большинство (около 70 процентов) абитуриентов в этом году предпочли подать документы в вузы дистанционно. На едином портале госуслуг работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Ранее он был доступен только для поступающих на бюджетные места, теперь им могут воспользоваться те, кто хочет учиться на платном отделении, а также на целевых и льготных местах бюджетного приема.

Принести оригиналы документов в вуз теперь можно в течение недели. В этом году с 27 июля по 3 августа. Ранее на эту процедуру выделялось два дня. Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа. После этого в вузах освободятся бюджетные места, так как сейчас у абитуриентов есть возможность подать заявления в пять разных вузов и выбирать до 10 направлений в каждом, но учиться студент будет в одном вузе и на одной специальности. После 9 августа университеты смогут объявить дополнительный набор учащихся на первый курс. Таким образом, если кто-то из абитуриентов не был зачислен в рамках основного конкурса, он сможет подать новое заявление.

Армия IT По данным министерства науки и высшего образования РФ, на 2022/2023 учебный год количество бюджетных мест увеличилось по 63 направлениям, связанным с информационными технологиями. За счет федерального бюджета получать высшее образование в IT-сфере смогут теперь более 160 тысяч студентов.

Потребности экономики России В 2022/2023 учебном году приоритетными направлениями подготовки станут: инженерно-технические специальности – 251 033 места педагогические специальности – 75 788 мест медицинские специальности – 53 450 мест сельскохозяйственные специальности – 41 095 мест

МНЕНИЯ Виктор МАСЛАКОВ, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, вице-президент-сити менеджер некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонд «Сколково» (2010–2013): – При выборе профессии очень важно сочетание романтизма, который свойствен семнадцатилетним, и прагматизма, который должны воспитать родители. Я учился в УрГУ (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, ныне УрФУ. – Прим. ред.), выбрал при поступлении историю, и ни за что не поменял бы свою профессию. Она научила меня получать и обрабатывать информацию. Дала возможность широко посмотреть на мир, поездить. Но с возрастом я понял, что одного образования не хватает. Второе высшее получал в Академии народного хозяйства. Нынешним абитуриентам я бы рекомендовал обратить внимание на инженерные специальности. Сегодня они в дефиците, выпускникам вузов будет проще найти хорошо оплачиваемую работу. Дамир ЮСУПОВ, Герой России, командир воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии»: – Я бы в летное училище пошел. Я с детства хотел стать летчиком, но сначала окончил Чувашский государственный университет по специальности «юриспруденция», работал юристом. А мечту осуществил лишь в зрелом возрасте – в 33 года поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации. Своей профессией дорожу. Ничего бы не стал менять. Алексей БАДАЕВ, генеральный директор Свердловского академического театра драмы: – Для меня приоритетным всегда был и остается театр. И сегодня я бы снова выбрал тот же путь, по которому прошел: филфак УрГУ им. А.М. Горького и продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области: – Как вы понимаете, я не родился с мечтой стать депутатом, хотя дело это очень важное. Если бы начать все заново, то я бы опять выбрал профессию врача, поступил бы в Уральский государственный медицинский университет, который окончил, когда он назывался Свердловским государственным мединститутом. Работу в Нижнетагильской больнице № 3 детским хирургом считаю главным делом своей жизни. Ее конечный результат был осязаем и приносил мне колоссальное удовлетворение. Валерий ГОРЕЛЫХ, руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области: – Я в некотором роде консерватор: как полюбил в молодости одну профессию, так и стараюсь быть верным ей до сегодняшнего дня. Я окончил факультет журналистики, когда деканом был Борис Николаевич Лозовский. Считаю, что выбор сделал свой не напрасно, по крайней мере об этом ни разу в своей жизни не пожалел.