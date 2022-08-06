Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных проходных баллах для поступления в вузы

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Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа, обязывающего вузы установить минимальные проходные баллы на 2023/24 учебный год.

Для поступления в вузы в следующем году необходимо при сдаче экзаменов набрать следующее количество баллов (таких же, как при приеме на текущий учебный год): не менее 45 баллов по обществознанию, по информатике — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40, по математике, химии, физике и биологии — 39, по истории — 35 и по иностранному языку — 30, сообщает Рособрнадзор.

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