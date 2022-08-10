На форуме УТРО-2022 школьники обсудили с губернаторами развитие регионов УрФО

Глава Среднего Урала поговорил со школьниками о сфере IT, поддержке молодых специалистов и реализации программы "Кампус". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Ханты-Мансийске прошел форум УТРО-2022, на котором собрались молодые люди со всего Урала, чтобы обсудить с губернаторами развитие регионов. Глава Среднего Урала поговорил со школьниками о сфере IT, поддержке молодых специалистов и реализации программы "Кампус".

На форуме УТРО, который проходил уже в 12-й раз, активные школьники презентовали свои культурные, экологические, социальные и урбанистические проекты. По итогам мероприятия будут отобраны лучшие идеи, на их реализацию молодым людям выделят гранты.

"Нужно отметить, что УТРО на территории Уральского федерального округа проходит уже долгие годы. Самое главное — это настроение тех, кто участвует в этом форуме, и я вижу по настроению ребят, что время они провели с пользой", — заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В нынешнем году Средний Урал на форуме представляли 73 человека. Во время первой смены ребята защитили 7 проектов, 2 из которых получили грантовую поддержку в размере 350 тысяч рублей, заявили в региональном департаменте информполитики.

Жюри отметило идеи Ксении Смоленцевой, которая хочет создать арт-кампус "Пленэр в горах" для 60 юных художников, и Ксении Каминской, планирующей вовлекать в волонтерскую деятельность подростков с инвалидностью, — ее проект называется "Волонтерство как образ жизни".

"Мы делаем особую ставку на подготовку молодых специалистов, на нашу уральскую молодежь. Именно молодежь является самой активной, энергичной и креативной частью нашего общества. И вы — наглядный тому пример. Знаю, что многие из вас вышли на форум с конкретными идеями и проектами и претендуют на грантовую поддержку", — обратился губернатор Свердловской области к школьникам во время беседы.