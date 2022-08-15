"Детскую" горячую линию запустил свердловский Роспотребнадзор перед учебным годом

В преддверии нового учебного года в свердловском Управлении Роспотребнадзора запустили горячую линию по детским товарам. Специалисты готовы ответить на вопросы родителей о безопасности и качестве школьной продукции.
Речь идет об одежде, обуви, канцелярских принадлежностях, игрушках, которые стоит покупать. Сотрудники расскажут о нормативных требованиях, которые предъявляются к данным товарам, сообщают в надзорном ведомстве.
Горячая линия будет работать в будни с 9 до 17 часов до 26 августа.
Территориальный отдел и филиал
телефон
Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
(343) 362-86-16
(343) 374-14-55
Центральный Екатеринбургский
8 952 130-57-86
Северный Екатеринбургский
(343) 307-39-39
(343) 307-40-77
(343) 307-41-44
Южный Екатеринбургский
(343) 266-54-97
Алапаевский
(34346) 3-18-66
Асбестовский
8 902 26-030-13
Ирбитский
(34355) 6-36-02
(34355) 6-36-49
Каменск-Уральский
(3439) 37-09-90
Качканарский
(34343) 2-53-00
Красноуфимский
(34394) 7-59-43
Нижнетагильский
(3435) 25-53-73
(3435) 47-83-62
8 912 642-06-23
Первоуральский
8 800 222-45-60
Североуральский
(34380) 2-22-50
(34380) 2-34-56
Серовский
8 952 734-02-10
Талицкий
(34371) 2-85-44
(34375) 2-18-07
Свердловский дорожный филиал (железная дорога)
(343) 358-31-96
Для жителей Среднего Урала также доступен телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43. Операторы работают круглосуточно, в случае необходимости они могут перенаправить в территориальные отделы.