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Общество / Образование
15 августа 2022, 17:50

"Детскую" горячую линию запустил свердловский Роспотребнадзор перед учебным годом

  Валерия Белякова
Школьная форма

На горячей линии родителям расскажут о безопасных школьных товарах. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии нового учебного года в свердловском Управлении Роспотребнадзора запустили горячую линию по детским товарам. Специалисты готовы ответить на вопросы родителей о безопасности и качестве школьной продукции.

Речь идет об одежде, обуви, канцелярских принадлежностях, игрушках, которые стоит покупать. Сотрудники расскажут о нормативных требованиях, которые предъявляются к данным товарам, сообщают в надзорном ведомстве.

Горячая линия будет работать в будни с 9 до 17 часов до 26 августа.

Территориальный отдел и филиал

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Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

(343) 362-86-16

(343) 374-14-55

Центральный Екатеринбургский

8 952 130-57-86

Северный Екатеринбургский

(343) 307-39-39

(343) 307-40-77

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Южный Екатеринбургский

(343) 266-54-97

Алапаевский

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Асбестовский

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Ирбитский

(34355) 6-36-02

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(34343) 2-53-00

Красноуфимский

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Нижнетагильский

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Свердловский дорожный филиал (железная дорога)

(343) 358-31-96

Для жителей Среднего Урала также доступен телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43. Операторы работают круглосуточно, в случае необходимости они могут перенаправить в территориальные отделы.

Областная газета Свердловской области

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