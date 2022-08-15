"Детскую" горячую линию запустил свердловский Роспотребнадзор перед учебным годом

На горячей линии родителям расскажут о безопасных школьных товарах. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии нового учебного года в свердловском Управлении Роспотребнадзора запустили горячую линию по детским товарам. Специалисты готовы ответить на вопросы родителей о безопасности и качестве школьной продукции.

Речь идет об одежде, обуви, канцелярских принадлежностях, игрушках, которые стоит покупать. Сотрудники расскажут о нормативных требованиях, которые предъявляются к данным товарам, сообщают в надзорном ведомстве.

Горячая линия будет работать в будни с 9 до 17 часов до 26 августа.

Территориальный отдел и филиал телефон Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (343) 362-86-16 (343) 374-14-55 Центральный Екатеринбургский 8 952 130-57-86 Северный Екатеринбургский (343) 307-39-39 (343) 307-40-77 (343) 307-41-44 Южный Екатеринбургский (343) 266-54-97 Алапаевский (34346) 3-18-66 Асбестовский 8 902 26-030-13 Ирбитский (34355) 6-36-02 (34355) 6-36-49 Каменск-Уральский (3439) 37-09-90 Качканарский (34343) 2-53-00 Красноуфимский (34394) 7-59-43 Нижнетагильский (3435) 25-53-73 (3435) 47-83-62 8 912 642-06-23 Первоуральский 8 800 222-45-60 Североуральский (34380) 2-22-50 (34380) 2-34-56 Серовский 8 952 734-02-10 Талицкий (34371) 2-85-44 (34375) 2-18-07 Свердловский дорожный филиал (железная дорога) (343) 358-31-96

Для жителей Среднего Урала также доступен телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43. Операторы работают круглосуточно, в случае необходимости они могут перенаправить в территориальные отделы.