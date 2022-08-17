Директор Свердловского медколледжа вошла в топ-5 победителей федерального конкурса "Лидер качества"

Ирина Левина является инициатором разработки программы развития сестринского дела, принятой на федеральном уровне. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Ирина Левина, которая возглавляет Свердловский медицинский колледж с 1997 года, вошла в число победителей первого федерального конкурса "Лидер качества". Награды лауреатам вручили в Торгово-промышленной палате РФ.

"Теперь страна узнает своих героев, и мы будем громко заявлять о нашей элите специалистов и менеджеров, благодаря которым предприятия производят качественные товары, оказывают высококлассные услуги, создают новые стандарты и подходы в различных отраслях экономики. Вы — первые лидеры качества, первые лауреаты этой национальной премии", — сказал на церемонии руководитель Роскачества Максим Протасов.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, под руководством Ирины Левиной медколледж более 10 раз становился лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших средних специальных учебных заведений России". Также она является инициатором разработки программы развития сестринского дела, принятой на федеральном уровне. Под ее началом были созданы государственные образовательные стандарты по специальностям среднего медобразования.

Добавим, федеральный конкурс "Лидер качества" проводится впервые. Его цель — выявление талантливых руководителей и специалистов.