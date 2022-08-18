На Среднем Урале построят первую школу в рамках государственно-частного партнерства

Объект планируют сдать в 2023 году. Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме построят первую школу в рамках партнерства областного правительства и ООО "Интеллект". Планируемый срок сдачи объекта — конец 2023 года.

Стоимость реконструкции образовательного учреждения оценивается более чем в 1,7 миллиарда рублей. Часть средств направят в качестве субсидии из федерального бюджета по программе "Развитие образования". В результате строительства почти в 2,5 раза увеличится площадь школы № 4 на улице Калина, 37б, в ней смогут обучаться 1 135 учеников, передает департамент информполитики региона.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, концессионные соглашения — действенный инструмент для оперативного строительства школ и перехода на режим учебы в одну смену.

"Школа нужна сегодня, а расчет будет в течение последующего периода. Такой важный механизм получил первый старт. Уверен, что строительная компания выполнит свои обязательства в соответствии с графиком. А областное правительство выполнит свои обязательства в части выплат в соответствии с соглашением", — отметил Юрий Биктуганов.

Добавим, в ближайшее время подобные соглашения будут подписаны по строительству школы № 41 в Екатеринбурге. На сегодняшний день в Ревде и в Каменске-Уральском на принципах государственно-частного партнерства действуют детские сады, на территории Сысертского городского округа создается Образовательная резиденция.