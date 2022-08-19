Екатеринбург получит 243 млн рублей на завершение строительства нового корпуса гимназии № 120

Всего в этом году на Среднем Урале будут сданы в эксплуатацию шесть новых общеобразовательных организаций. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области направил дополнительные средства на завершение строительства нового корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге. Решение принято на заседании регионального правительства.

Субсидия в размере 243 миллионов рублей выделяется Екатеринбургу за счет средств резервного фонда Кабмина РФ, сообщает департамент информполитики области.

Напомним, новый корпус гимназии на ул. Степана Разина, который планируется сдать в конце года, рассчитан на 600 мест. С основным зданием школы его свяжет теплый наземный переход. Проектом также предусмотрено обустройство актового зала, столовой и мультимедийной библиотеки.

Вместе с тем будет благоустроен школьный стадион. На нем появятся площадки для общей физической подготовки, игры в волейбол, универсальная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол, а также прямые и круговые беговые дорожки.

Школа расположена в активно застраивающемся районе Южного автовокзала. Ожидается, что появление нового корпуса заметно разгрузит образовательные учреждения района.

Добавим, в этом году на Среднем Урале будут сданы в эксплуатацию шесть новых общеобразовательных организаций. Уже открыты школы № 123 в Академическом районе и на улице Спортивной в Березовском. 1 сентября учеников должны принять учебное заведение в Билимбае и образовательный центр № 23 в Мичуринском. Помимо нового корпуса гимназии № 120 до конца года закончат строительство школы в Красноуфимске.