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Общество / Образование
22 августа 2022, 16:03

В Екатеринбурге стартовала запись в бесплатные кружки и секции

танцы

В кружки и секции приглашают детей от 6 до 18 лет. Фото: Алексей Кунилов

Прием заявок продлится до 10 сентября. Записать ребенка можно в 17 учреждений, подведомственных департаменту образования горадминистрации.

Выбрать можно любую из 413 программ, многие из которых рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Количество мест в кружках и секциях ограничено. Всего планируется принять до 13 тысяч юных екатеринбуржцев.

Подать заявление можно:

Зачисление осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления. Ознакомиться с перечнем и описанием программ можно тут.

Областная газета Свердловской области

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