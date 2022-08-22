В Екатеринбурге стартовала запись в бесплатные кружки и секции

Прием заявок продлится до 10 сентября. Записать ребенка можно в 17 учреждений, подведомственных департаменту образования горадминистрации.
Выбрать можно любую из 413 программ, многие из которых рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Количество мест в кружках и секциях ограничено. Всего планируется принять до 13 тысяч юных екатеринбуржцев.
Подать заявление можно:
- в самом учреждении;
- через портал Госуслуг;
- через портал "Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области";
- в МЦУ и отделах приема и выдачи документов;
- в МФЦ и его филиалах.
Зачисление осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления. Ознакомиться с перечнем и описанием программ можно тут.