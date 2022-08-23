Уральские застройщики инвестируют в обучение будущих кадров

Уральские застройщики вложат средства в обучение будущих кадров в рамках программы "Профессионалитет". Фото: Галина Соловьева

Крупная стройкомпания Свердловской области и Уральский колледж технологий и предпринимательства заключили соглашение о подготовке для отрасли будущих специалистов. Документ подписан в рамках строительного кластера федеральной программы "Профессионалитет".

Бизнес готов инвестировать в образовательный процесс, помогать внедрению новых схем и методов. Будущих строителей в колледже начнут обучать, уделяя внимание практике. При этом студентам гарантируется устройство на работу, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для Свердловской области сфера строительства имеет большое значение, это драйвер экономики. И поддержка крупных предприятий из этой отрасли, их участие в кластере говорит об актуальности создания нового подхода в системе подготовки кадров, ориентированного на практическую работу", — считает министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Со стороны государства учреждения образования получат финансовую поддержку. На техническую модернизацию учебных заведений из федерального бюджета выделят 100 миллионов рублей.

Добавим, на Среднем Урале в рамках программы "Профессионалитет" созданы 4 кластера по металлургическому и машиностроительному направлениям. В реализации участвуют 13 учебных организаций и около 10 предприятий. В пятый — строительный блок — планируют включить 9 колледжей и техникумов, а также 5 компаний-застройщиков. Таким образом, пройти обучение смогут 1 650 студентов.