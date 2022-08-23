Школьные стройки чудесные

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и глава ГО Первоуральск Игорь Кабец (в центре) на осмотре здания новой школы в поселке Билимбай, которое откроется в День знаний. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ведутся беспрецедентные работы по капремонту и строительству школ. До конца года в строй будут введены 35 образовательных учреждений, 7 из которых – новые. Все они отвечают современным стандартам и позволяют организовать обучение детей в одну смену. 16 школ откроют двери уже первого сентября. Подборка самых значимых объектов – в материале «ОГ».

Рекорд для региона

На Среднем Урале в этом году ремонтируются 28 школ – беспрецедентный для региона показатель. Такая возможность появилась благодаря новой федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», реализуемой с этого года по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее исполнение курируют сразу два ведомства – Минпросвещения РФ и Минстрой РФ.

Свердловская область в рамках программы получила из федерального бюджета 1,037 млрд рублей. На эти средства проведен капремонт школ в Ачите, Невьянске, Серове, Артях, Тавде, Староуткинске, Красноуфимске, Ирбите, Верхотурье и других муниципалитетах. В тавдинской школе №14 установили новые окна, у школы №13 в Серове появилась новая кровля, а в школе №13 Староуткинска обновили входную группу, спортзал и систему отопления.

В поселке Арти капитально отремонтирована школа №6, которой исполнился 61 год. В учреждении проведена отделка внутренних помещений, заменены кровля и крыльцо, покрашен фасад. По словам директора школы Ольги Голых, цветовую гамму последнего выбирали ученики и родители. В итоге остановились на трех базовых цветах: сером, желтом и зеленом. В школу поступило и новое учебное оборудование: от геометрических тел и торса человека – до сенсорного логопедического комплекса и компьютеров. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Стоимость капремонта составила 12,5 млн рублей.

У жительницы Артей Галины Макаровой трое детей. Двое уже учатся в 6-й школе, а третий осенью пойдет в первый класс.

– Мы очень рады, что теперь наши дети будут учиться в современных условиях. Школа заиграла яркими красками, ребятишки ходят с гордым видом, потому что тоже поучаствовали в создании этой красоты, – делится она.

В Ачите капремонт прошел в школе-интернате, на него было направлено более 13 млн рублей.

– Попасть в новую программу нам помогла честность, – улыбается директор учреждения Юрий Лунегов. – Несколько лет подряд в своих отчетах управлению образования мы, не стесняясь, показывали болевые точки школы, в частности ветхость здания. Это вопрос серьезный, ведь речь идет о безопасности детей. Радует, что нас услышали. В здании заменили почти сотню окон, обновили полы, двери, входную группу. Поступило новое оборудование – интерактивные доски, компьютеры. Для нас это большое событие.

Как сообщили «ОГ» в региональном Министерстве образования и молодежной политики, федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» будет действовать до 2026 года. В ее рамках областные власти планируют капитально отремонтировать еще 142 школьных здания, их перечень сейчас формируется.

Фото: Из личного архива Е.Писцова

Столичный размах

Еще семь школ, которые до конца года будут сданы в эксплуатацию, построены с нуля. Они расположены в Берёзовском, Байкалово, Красноуфимске, Билимбае и Екатеринбурге. Пять из них откроются уже к началу учебного года.

В Екатеринбурге только за последний год были введены в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2100 мест на улицах Народной Воли, Фрезеровщиков и в квартале №10 Академического района. До конца года в уральской столице откроются еще три новых образовательных учреждения: школа №31 по улице Евгения Савкова, школа №123 в Академическом и новый корпус гимназии №120 по улице Степана Разина. Их общая вместимость – 2725 учеников.

Открытие 31-й школы на Широкой речке состоится 1 сентября. Учебное заведение площадью 26 тысяч квадратных метров включает в себя также и детский сад. Помимо групп и классов в нем оборудован актовый зал, пищеблок со столовой, малый и большой спортзалы, медицинский блок, а также отдельно стоящий бассейн с двумя чашами, соединенный с основным корпусом крытым переходом.

Новый корпус гимназии №120 планируют открыть в конце года. На прошлой неделе стало известно, что правительство Свердловской области направило на достройку здания федеральную субсидию в размере 243 млн рублей. В новом корпусе будет создано максимум условий для обучения детей – в частности, здесь заработает мультимедийная библиотека.

– Сын учится в седьмом классе, интересуется архитектурой и урбанистикой, поэтому решили перевести его в эту гимназию, ведь это единственное в городе образовательное заведение, где есть архитектурный класс, – говорит екатеринбуржец Михаил Яценюк. - Строительство нового учебного корпуса в этом выборе сыграло не последнюю роль: в современных условиях и учиться ребенок будет с удовольствием.

Спальни, тир и мастерские

В селе Байкалово первого сентября за парты сядут 550 ребят. Новое четырехэтажное здание стоимостью более 500 млн рублей возвели для них за два года по госпрограмме Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В школе разместились 22 класса, зал для гимнастики и хореографии, актовый и спортивный залы, библиотека, мастерская со станками для работы по металлу и дереву, кабинет технологии с кухней и даже тир. Изюминка школы – медицинский блок со своим стоматологическим кабинетом.

– Жители ждали этого события много лет, – рассказал «ОГ» глава Байкаловского муниципального района Алексей Дорожкин. - В старой трехэтажной школе, рассчитанной на 600 мест, занималось около 900 человек. Под классы пришлось переоборудовать все свободные помещения, дети учились во вторую смену. Наконец проблема решена.

В Билимбае (ГО Первоуральск) возвели школу на 500 мест по региональной программе Минстроя »Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Здание разделено на два блока: для начальных классов и основного звена. В нем 255 помещений, включая спальные комнаты для первоклассников, душевые, раздельные гардеробные для каждого из 20 классов, актовый зал на 300 мест, тир. У школы обустроены игровая и спортивная площадки.

– Открытие этого учебного заведения позволит разгрузить действующую школу №22, где сейчас учатся 800 детей, – отмечал в ходе июльского визита в Билимбай первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В Красноуфимске завершается строительство школы №3 на 550 мест. Стройка шла трудно, в прошлом году из-за резкого удорожания материалов подрядчик бросил объект, выполнив только половину работ. Муниципальным властям пришлось оперативно решать вопрос, кто их может завершить. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе мэрии, сейчас на объекте заняты более 100 рабочих, они занимаются отделкой внутренних помещений четырехэтажного здания и благоустройством прилегающих территорий.

Инженерная «фишка» проекта – пожаробезопасная зона на каждом этаже.

– В случае возгорания там можно укрыться и с помощью голосового оповещения сообщить о своем местонахождении, – рассказала директор школы Ирина Дубовская.

Больше «Точек роста» К первому сентября в сельских школах Свердловской области откроется 106 центров образования «Точка роста»: в Серовском, Талицком, Артёмовском, Режевском, Арамильском, Новолялинском и других районах. На их создание из федерального бюджета по программе «Современная школа» нацпроекта «Образование» выделено 159 млн рублей. «Точки роста» обеспечивают внедрение новых образовательных технологий по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» и «Информатика». – Создание «Точек роста» позволяет детям, проживающим в сельской местности или в отдаленных муниципалитетах, получать качественное общее образование по современным стандартам. В школах откроются новые учебные кабинеты и лаборатории, зоны коворкинга, медиазоны, – отмечает областной министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. Всего с учетом этого года в регионе будет действовать 303 «Точки роста».

Областное ноу-хау В этом году в Верхней Пышме начнется реконструкция школы №4 на улице Калинина – это первый в регионе проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства (правительство Свердловской области и инвестор – компания «Интеллект»). Стоимость реконструкции составит 1,7 млрд рублей. Площадь школы увеличится в 2,5 раза, в ней смогут обучаться 1135 детей. Учреждение оснастят современной оргтехникой, инвентарем для спортивного зала и зала лечебной физкультуры. Завершить реконструкцию планируется к концу 2023 года.