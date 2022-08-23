Педагогов заинтересовали карты

На августовской конференции свердловским учителям вручили награды за достижения в профессиональной деятельности. Фото: Павел Ворожцов

О мерах поддержки преподавателей вчера шел разговор на большом августовском педсовете. В канун нового учебного года традиционное совещание работников образования прошло в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в нем приняли участие более четырех тысяч учителей со всей Свердловской области.

О новых и уже действующих мерах поддержки педагогам рассказали представители региональной власти. Так, в этом году было введено звание «Заслуженный учитель Свердловской области», его обладатель получит единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей и ежемесячное пособие. Кроме того, глава региона в этом году подписал постановление о награждении педагогов, которые подготовили школьников – победителей олимпиад. Им выплатят по 100 тысяч рублей, воспитавших призеров – по 70 тысяч. Наставникам победителей регионального этапа полагается по 40 тысяч рублей. Всего на премии в этом году будет выделено более 6 миллионов рублей.

Глава региона поблагодарил уральских учителей, особенно профессионально работавших в период пандемии:

– Как правило, у нас благодарят врачей, но вклад педагогов – тоже значительный. Им пришлось «с колес» осваивать дистанционные технологии, подстраиваться под новую реальность. Учителей часто критиковали, ставили под сомнение их работу, но справились они на отлично. Главное доказательство – итоговая аттестация 2022 года, которая показала, что получаемые знания остались на прежнем высоком уровне. Хочу сказать спасибо за это каждому!

На большом педсовете учителя также обсудили с главой региона программу «Кампус» и большую стройку в Новокольцовском районе, где в скором времени появится инфраструктура для студентов.

Одна из инициатив самих педагогов – создание в Свердловской области аналога «Пушкинской карты» для учителей. Сейчас такой картой пользуются школьники. Она позволяет потратить имеющиеся на ней средства на посещение музеев, театров и других учреждений культуры. Сейчас профильные министерства прорабатывают возможность создания такой системы и для педагогов.

На совещании также презентовали новую информационную систему, созданную для школ страны. Речь идет о ГИС «Моя школа» – платформе с единым доступом к цифровым образовательным ресурсам, предназначенной для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку качественного, проверенного цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видео-конференц-связи. Планируется, что все школы страны будут подключены к ней с 1 января 2023 года.

«Пушкинская карта» Это совместный проект Минкультуры, Минцифры и одного из банков. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир».

Номинал карты в 2022 году — 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно потратить на билеты в кино – на фильмы, включенные в программу.

В программе участвуют около 4000 организаций культуры. Открыть «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» или в отделении банка-участника программы.