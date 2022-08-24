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24 августа 2022, 18:43

Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в Донбассе

Владимир Путин

Срок исполнения — до 1 октября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил в преддверии нового учебного года поддержать семьи со школьниками, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Им будет выделено по 10 тыс. рублей.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей", — говорится в поручении.

При этом выплаты полагаются детям, которые приступили к учебе в школах на указанных территориях не позднее 15 сентября 2022 года.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 1 октября.

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Областная газета Свердловской области

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