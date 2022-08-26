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Общество / Образование
26 августа 2022, 17:30

В УрФУ готовы в 10 раз больше принять студентов из Таджикистана

  Валерия Белякова
Встреча

Уральский федеральный университет сотрудничает с восемью вузами и научными организациями республики. Фото: пресс-служба УрФУ

В Уральском федеральном университете готовы увеличить число приезжих студентов из Таджикистана и обучить их русскому языку. Этот вопрос обсудили ректор вуза Виктор Кокшаров и посол республики в России Давлатшох Гулмахмадзода.

Речь идет о молодежи, поступающей на инженерные специальности и естественнонаучные направления. На данный момент обучение в университете проходят 150 человек из Таджикистана на инженерных, экономических и IT-специальностях. Количество студентов может возрасти до 1 500, уточнили в пресс-службе УрФУ.

"Российское высшее образование пользуется большим спросом у нашей молодежи. Наша страна намерена увеличивать поток инвестиций и открывать новые производства с целью интенсификации промышленности. Для этого требуется качественная подготовка кадров, и мы видим здесь большой потенциал вашего вуза по самым разным направлениям", — поделился мнением на встрече посол Республики Таджикистан в России Давлатшох Гулмахмадзода.

Университет намерен сделать акцент на сотрудничестве с соседним государством в вопросах гидроэнергетики, изучения климата, использования водных ресурсов и создания новых технологий. Вуз готов помочь старшеклассникам из Таджикистана в повышении уровня знаний по русскому языку, чтобы абитуриентам было комфортнее поступать в УрФУ и дальше учиться.

"Вузовские специалисты в обучении русского языка как иностранного обладают высокой квалификацией. Таджикистан может пополнить список стран, где мы с успехом готовим школьников к поступлению в российские вузы — это Китай, Мексика, Монголия, Египет, Индия и другие государства", — добавил директор по образовательной деятельности УрФУ Сергей Князев.

Сейчас Уральский федеральный университет сотрудничает с восемью вузами и научными организациями республики. В этом году на 1 курс УрФУ на разные специальности поступили 125 человек из Таджикистана.

Областная газета Свердловской области

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