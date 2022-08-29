В Екатеринбурге после капитального ремонта открыли две школы

В Екатеринбурге после капитального ремонта открыли школы № 30 и 38. Фото: Галина Соловьева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после капитального ремонта две городские школы. 1 сентября в учреждениях примут учеников.

Школа № 83 находилась в аварийном состоянии, ее закрыли на капитальный ремонт в 2020 году. Здание полностью переделали под современные потребности. На цокольном этаже оборудовали столовую на 208 мест, спортзал в 300 квадратных метров с раздевалками и душевыми кабинами, медицинский блок. 1-й этаж заняли кабинеты начального звена, групп продленного дня и музей. 2-й и 3-й этажи отдали ученикам средних и старших классов. Там же расположили кабинеты логопеда и психолога, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"В учреждении наконец появилось пришкольное пространство в виде стадиона, несколько спортивных площадок, актовый зал на 300 посадочных мест, столовая, комфортные кабинеты. Вместимость увеличилась практически вдвое – было чуть более 600 мест, а сейчас – 1 100. 1 сентября за парты здесь сядет 160 первоклассников – 5 больших классов по 32 человека. Для этой школы – абсолютный рекорд", – отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Еще в одном образовательном учреждении – школе № 30 – после капитального ремонта увеличили площадь. Для этого был приобретен соседний пристрой, принадлежавший филиалу банка. Теперь в ней могут обучаться до 750 человек. В здании появились новые кабинеты, спортзал, музей, актовый зал, помещения для занятий музыкой и хореографией, а также столовая, где могут одновременно пообедать 300 учеников. На территории у школы оборудованы площадки для воркаута и различных игр, спортивные тренажеры, полоса препятствий для испытаний по нормативам ГТО.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в рамках концессии застройщик возведет новую школу на месте снесенной.