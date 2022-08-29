Юрий Биктуганов: «1 сентября ничего не должно омрачать»

Учащиеся екатеринбургской школы № 16 стали начинать учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна еще в апреле. Фото: Павел Ворожцов

На прошедшей вчера пресс-конференции министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ заявил, что никаких препятствий для присутствия родителей на линейках 1 сентября нет, еженедельно во всех школах будет подниматься флаг России и исполняться гимн. Какие еще новшества ожидают систему образования на Среднем Урале, конспектировала корреспондент «ОГ» Диана ХРАМЦОВА.

По словам министра, всего в этом году за парты сядут более полумиллиона детей. Школы в целом подготовлены к началу учебного года, в том числе и с точки зрения антиковидных мер. При приемке зданий комиссия в первую очередь обращала внимание на наличие системы термометрии: перед началом уроков на входе у каждого ученика измеряется температура, и сделать это необходимо быстро, чтобы не создавать очередь, а в случае необходимости (при повышенной температуре) – отправить ребенка в лечебное учреждение. Все кабинеты и коридоры оборудованы ультразвуковыми облучателями, которые обеззараживают помещения. Есть устройства для обработки рук, проводится постоянная влажная уборка, помещения проветриваются.

При этом Юрий Биктуганов опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию, что из-за антиковидных мер родителей на торжественные линейки не пустят. Эта информация стала распространяться по родительским чатам и, естественно, вызвала волну возмущения среди мам и пап, которые планировали в день знаний побывать на празднике.

– Не думаю, что директора школ будут создавать какие-то жесткие условия, у нас нет для этого оснований. Поэтому ждем всех родителей с детьми – 1 сентября ничего не должно омрачать, – подчеркнул Юрий Биктуганов.

Ситуация с переходом на дистанционное образование зависит скорее от решений Оперативного штаба по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

– Если в штабе будет принято решение о переходе, то мы уже знаем, как действовать – опыту нас есть, – сказал министр. – Перед началом учебного года мы проведем экспресс-тестирование всех педагогов на ковид-19, это не такая уж сложная процедура. Тестировать детей мы не планируем. Для работников пищеблоков будет обязательным ношение масок и перчаток.

Как рассказал министр, во всех школах еженедельно будет подниматься государственный флаг, а дети – исполнять гимн России. С 5 сентября вводится новый предмет «Разговор о важном». Проводить его будут классные руководители. Это часть воспитательной программы. Тематика таких встреч будет самой разнообразной.

Юрий Биктуганов поделился информацией, что достигнута договоренность с губернатором Свердловской области, который готов провести урок «Разговор о важном», встретиться с детьми и поговорить с ними на темы, которые их волнуют. Правительство региона также готово подключиться к этой работе и провести встречи со школьниками в рамках нового предмета, рассказал Юрий Биктуганов.

В методическом плане главное новшество этого учебного года касается учеников первых и пятых классов. Им предстоит получать знания по новому федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). В программах появился значительный блок по развитию цифровых компетенций и использованию технологий на уроках. Подробности в ближайших номерах «ОГ».

– Новый образовательный стандарт выстраивает единую систему по всей стране, то есть ребенок переезжает в другой регион, меняет школу и попадает в то же образовательное пространство. Ему не надо догонять одноклассников по программе, и адаптация происходит намного легче, – пояснил Юрий Биктуганов.

Помощь беженцам В Свердловской области сейчас находятся более 400 детей из ДНР и ЛНР: 133 из них пойдут в детский сад, 6 поступают в колледжи, остальные будут учиться в школах. В основном они пойдут в образовательные учреждения, расположенные недалеко от пунктов временного размещения вынужденных переселенцев, – в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижних Сергах и Екатеринбурге.

В одну смену В Свердловской области идет работа по переводу образовательного процесса в одну смену. Для этого в регионе строят новые школы и реконструируют имеющиеся. В этом году ввели в эксплуатацию 14 зданий и еще столько же сдадут до конца текущего года. Это образовательные учреждения в Билимбае (Первоуральский ГО), поселке Байкалово, Верхней Пышме, Березовском, Красноуфимске и Екатеринбурге. В уральской столице школы строят прежде всего в тех микрорайонах, где существует проблема нехватки мест. Два образовательных учреждения накануне учебного года открылись после капитального ремонта. В школе № 83 (на проспекте Седова, 46) побывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Школа находилась в аварийном состоянии, поэтому в 2020 году ее пришлось закрыть и начать капитальный ремонт. И вот за год с небольшим здание привели к современным стандартам. В учреждении наконец появилось пришкольное пространство, несколько спортивных площадок, актовый зал на 300 посадочных мест, столовая, комфортные кабинеты. Вместимость увеличилась практически вдвое – было чуть более 600 мест, а сейчас – 1100. Первого сентября за парты здесь сядет 160 первоклассников – 5 больших классов по 32 человека. Для этой школы – абсолютный рекорд», – отметил Алексей Орлов. Школу № 30 (на улице Мамина-Сибиряка, 43) удалось расширить за счет пристроя, который отремонтировали. Таким образом в учреждении появился спортивный зал, новые кабинеты, столовая на 300 мест. Вместимость увеличена до 750 человек.