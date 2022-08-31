В школах Свердловской области не планируют вводить дистант

В регионе продолжают действовать санитарные правила, связанные с профилактикой COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Новая волна коронавируса не станет причиной возврата обязательного масочного режима в Свердловской области. Также школы региона не будут переходить на дистанционное обучение.

"Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет", — передает слова главы Среднего Урала департамент информполитики области.

Ранее "Областная газета" писала, что 1 сентября в свердловских школах не планируется вводить дополнительные ковид-ограничения. Подробнее об этом читайте здесь.