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Общество / Образование
31 августа 2022, 13:00

В школах Свердловской области не планируют вводить дистант

школьники в классе

В регионе продолжают действовать санитарные правила, связанные с профилактикой COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Новая волна коронавируса не станет причиной возврата обязательного масочного режима в Свердловской области. Также школы региона не будут переходить на дистанционное обучение.

"Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет", — передает слова главы Среднего Урала департамент информполитики области.

Ранее "Областная газета" писала, что 1 сентября в свердловских школах не планируется вводить дополнительные ковид-ограничения. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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