С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках

На перемене учащиеся смогут пообщаться с родителями. Фото: Владимир Мартьянов

С этого учебного года российским школьникам запретят пользоваться смартфонами во время уроков. Это связано с новыми санитарными правилами.

Об этом сегодня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на Общероссийском родительском собрании. По его словам, мобильные телефоны с этого года использовать не допускается, чтобы они не отвлекали учащихся от занятий.

"Помните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов", — подчеркнул министр. Он также напомнил, что в школе есть ответственные (учитель, классный руководитель), которые в случае чрезвычайной ситуации обязательно позвонят родителям.

Кроме того, школьники сами смогут связаться с родителями на перемене.