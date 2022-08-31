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Общество / Образование
31 августа 2022, 14:53

С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках

девушка с телефоном

На перемене учащиеся смогут пообщаться с родителями. Фото: Владимир Мартьянов

С этого учебного года российским школьникам запретят пользоваться смартфонами во время уроков. Это связано с новыми санитарными правилами.

Об этом сегодня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время выступления на Общероссийском родительском собрании. По его словам, мобильные телефоны с этого года использовать не допускается, чтобы они не отвлекали учащихся от занятий.

"Помните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов", — подчеркнул министр. Он также напомнил, что в школе есть ответственные (учитель, классный руководитель), которые в случае чрезвычайной ситуации обязательно позвонят родителям.

Кроме того, школьники сами смогут связаться с родителями на перемене.

Областная газета Свердловской области

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