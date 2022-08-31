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31 августа 2022, 16:35

Технический университет УГМК провел День знаний 31 августа

Технический университет УГМК

Технический университет — проект, возникший на стыке образовательной и производственной сфер. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня в Верхней Пышме в Техническом университете УГМК прошел День знаний для первокурсников, школьников и их родителей. Учреждение образования также посетил губернатор Свердловской области.

Вместе с другими участниками мероприятия глава региона прошел по площадкам университета. Специалисты вуза показали гостям, как многогранна современная горно-металлургическая отрасль, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что Технический университет выступает в качестве базы, которая объединяет профессиональную ориентацию школьников к инженерным специальностям, получение высшего и дополнительного профобразования студентами и действующими работниками предприятий отрасли.

"В вузе созданы условия для научных исследований металлургических процессов компании, исследований в области энергетики и автоматизации процессов и производств, в которых могут принимать участие и обучающиеся", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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Технический университет УГМК провел День знаний 31 августа