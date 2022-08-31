Технический университет УГМК провел День знаний 31 августа

Сегодня в Верхней Пышме в Техническом университете УГМК прошел День знаний для первокурсников, школьников и их родителей. Учреждение образования также посетил губернатор Свердловской области.
Вместе с другими участниками мероприятия глава региона прошел по площадкам университета. Специалисты вуза показали гостям, как многогранна современная горно-металлургическая отрасль, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Отмечается, что Технический университет выступает в качестве базы, которая объединяет профессиональную ориентацию школьников к инженерным специальностям, получение высшего и дополнительного профобразования студентами и действующими работниками предприятий отрасли.
"В вузе созданы условия для научных исследований металлургических процессов компании, исследований в области энергетики и автоматизации процессов и производств, в которых могут принимать участие и обучающиеся", — говорится в сообщении.