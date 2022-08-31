Смотрим в книгу, а не в экран

Первое сентября в МБОУ СОШ №215: у первоклассников праздничное настроение. Фото: Антон Николаев

Сегодня более полумиллиона школьников Свердловской области сели за парты. Этот учебный год внесет немало изменений в образовательный процесс. С 1 сентября в России вступил в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Коснулся он пока только учеников первых и пятых классов. Еще одно нововведение, которое школьникам покажется непопулярным, – запрет на использование телефонов на уроках.

Гаджеты, по мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, отвлекают учащихся от занятий. Поэтому вчера, выступая на Общероссийском родительском собрании, глава ведомства заявил, что теперь телефоны нельзя приносить на уроки. «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», – заявил Кравцов. Он также напомнил, что в школе есть ответственные (учитель, классный руководитель), которые в случае чрезвычайной ситуации обязательно позвонят родителям. Кроме того, школьники сами смогут связаться с родителями по телефону на перемене.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, это влечет напряжение органов зрения и нарушение осанки у школьников. В связи с этим смартфоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета.

– Ничего плохого я в этом запрете не вижу, – делится мнением жительница Екатеринбурга Нина Тювякина. – Ведь зачастую на уроке у ребенка появляется желание посмотреть время, узнать, не написал ли кто-нибудь в мессенджере, или показать соседу интересное видео с выходных. На уроке школьник должен думать о предмете. Я так и дочке-школьнице всегда говорю…

В этом учебном году вступают в силу новые правила федерального государственного образовательного стандарта. В нем сделан акцент на внедрение актуальных знаний, без которых в современном мире не обойтись. В частности, педагоги теперь будут использовать на уроках цифровой контент, интерактивные материалы, в том числе виртуальные лаборатории, адаптировать методики преподавания с учетом цифровых образовательных инструментов.

– Главная тема новых стандартов – конкретизация и привязка результатов образования к реальным навыкам. Если старый стандарт отвечал на вопрос «Чему учить», то новый – «Для чего учить», «Как это поможет в жизни». Стало больше свободы, нам позволили самостоятельно разрабатывать учебные программы, предусматривающие углубленное изучение отдельных предметов. В образовательный процесс будут интегрированы и родители. Они смогут выбирать, какие дисциплины более углубленно будет изучать их ребенок, и участвовать в проведении классных часов, – говорит заместитель директора школы № 32 Екатеринбурга Елена Заплатина.

Что касается профессиональных кадров, то на сегодняшний день образовательные учреждения региона не испытывают дефицита педагогов. В частности, в школах Екатеринбурга работают более 8,5 тысячи учителей, треть из них – молодые специалисты.

– В школах открыты педагогические классы, в этом году их 17. Это один из тех ресурсов, который дает нам дополнительные кадры. Выпускники поступают в педагогические колледжи, институты, и самое главное, что по окончании обучения они возвращаются в родные школы, – отметил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.