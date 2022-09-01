Новая школа в Березовском открыла свои двери 1 сентября

В новой школе подготовлено 20 кабинетов для начальных классов и занятий по предметам, библиотека, книгохранилище, читальный зал. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День знаний в Березовском открылась школа № 55 имени Льва Брусницына. Она построена на бюджетные средства по нацпроекту "Образование".

Вместе с родителями учащихся новое учебное заведение осмотрел губернатор Свердловской области. В рамках федерального проекта "Разговоры о важном" он также провел урок для старшеклассников, сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, возведение новой школы началось весной 2020 года. Всего на строительство было направлено 1,1 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Общая площадь здания, рассчитанного на 1 275 учеников, составляет около 23 тысяч "квадратов".

Лев Брусницын – горный инженер и первооткрыватель золотых россыпей на Урале, в частности – Березовского месторождения.

Добавим, ежегодно на Среднем Урале открывается несколько новых школ. В этом году построено 7, отремонтировано еще 28 зданий. Более полумиллиона школьников начинают сегодня новый учебный год.