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Общество / Образование
1 сентября 2022, 13:15

В нижнетагильской школе № 56 открылся кадетский класс Росгвардии

Ученики

Под руководством военнослужащих спецотряда "Урал" и сотрудников ОМОН "Рассвет" кадеты пройдут специальную подготовку. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 1 сентября в рамках соглашения между школой № 56 и Управлением Росгвардии по Свердловской области состоялось открытие кадетского класса. Ученики будут участвовать в проектах ведомства, изучать основы военного дела, совершенствовать огневую и физическую подготовку, а также встречаться с ветеранами боевых действий.

На церемонии посвящения пятиклассников в кадеты присутствовали замруководителя территориального органа полковник Михаил Туманов, врио командира ОМОН "Рассвет" подполковник полиции Павел Моисеенко, замкомандира 12-го отряда специального назначения "Урал" подполковник Алексей Журавлев, замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, учителя, родители и ученики школы.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Также кадетов по видеосвязи поздравил начальник Новосибирского военного ордена Жукова института войск Росгвардии им. Ивана Яковлева генерал-майор Валерий Косухин.

"Чтобы быть патриотом, мало любить свою Родину, нужно много трудиться, хорошо учиться и заниматься физически. Помните, что вы являетесь поколением, за которое отдали миллионы своих жизней наши деды и прадеды. Вы будущие защитники нашей Родины. Будущее нашей страны, ее развитие, ее успехи связаны именно с вами", — передает его слова пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Под руководством военнослужащих спецотряда "Урал" и сотрудников ОМОН "Рассвет" кадеты пройдут специальную подготовку.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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