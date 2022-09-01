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Общество / Образование
1 сентября 2022, 18:22

Школа № 31 открылась на Широкой речке в Екатеринбурге

школа

По словам Алексея Орлова, без областной поддержки городу не удалось бы реализовать столь масштабный проект. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День знаний в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова распахнула двери новая школа № 31, которая была построена с применением новых технологий и подходов. На открытии присутствовали губернатор Свердловской области и мэр уральской столицы.

Новый образовательный центр включает в себя не только школьное, но и дошкольное отделение, где обучаются самые юные жители района. В здании разместились многофункциональный актовый зал, библиотека, два бассейна, учебные классы, мастерские, столовая, игровые и спальные комнаты, а также залы для спортивных и музыкальных занятий.

Также школа оснащена системами видеонаблюдения, дымоудаления и контроля доступа. Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, при строительстве нового учебного заведения придерживались цели создать экоориентированное образовательное пространство. Даже учебная программа включает в себя экологическое просвещение.

По словам Алексея Орлова, без областной поддержки городу не удалось бы реализовать столь масштабный проект.

Добавим, что в нынешнем году на Среднем Урале было построено 7 новых учебных заведений, а отремонтировано 28.

Областная газета Свердловской области

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