Владислава Ходыкина теперь учится в 1 «В». Всего в День знаний в поселке Буланаш Артемовского ГО за парты сели больше 700 учащихся, из них 63 первоклассника. Фото: Полина Зиновьева

Более полумиллиона юных свердловчан в День знаний сели за парты. С нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник будет проходить 30-минутное занятие «Разговоры о важном». В этом году в регионе 1 сентября открылось 12 новых или капитально отремонтированных школ. Примечательно, что большинство из них находятся не в Екатеринбурге. Новую школу №55 в Берёзовском вместе с родителями первоклассников осмотрел губернатор, а после торжественной линейки он провел открытый урок.

В одну смену

Школа № 55 в Берёзовском построена по нацпроекту «Образование» на бюджетные средства. Здесь есть центр детских инициатив, сенсорная комната и специальный зал для скалолазания, а также столовая, спортивный зал, библиотека. Примечательно, что школа носит имя Льва Брусницына – горного инженера и первооткрывателя золотых россыпей на Урале, в частности – Берёзовского месторождения. О том, чем еще богата Свердловская область, о любви к родному региону и о том, почему здесь стоит жить, учиться и работать, Евгений Куйвашев поговорил на открытом уроке в рамках проекта «Разговоры о важном».

Предмет «Разговоры о важном» появился только в нынешнем учебном году. По сути, это еженедельный классный час, где школьники смогут обсудить с учителем или приглашенным экспертом волнующие вопросы.

– Средний Урал – богатый и большой регион, где интересно и комфортно жить. Я верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребенок родился на Урале. У нас самое большое количество талантливых детей. Главное – вовремя разглядеть в ребенке потенциал. Делать это надо с самого раннего возраста. Дети должны учиться в школах с бассейнами, компьютерными классами, творческими мастерскими и лабораториями. Такие проекты уже есть в Екатеринбурге. А должны появиться в каждом муниципалитете Свердловской области, – подчеркнул губернатор.

Еще один новый образовательный центр открылся в день знаний на Широкой речке в Екатеринбурге. Для быстрорастущего микрорайона строительство новой школы – острая необходимость.

– Я всегда радуюсь, когда открывается новая школа. У нас в регионе сегодня много делается для развития системы общего образования. И мне приятно, что эта школа так востребована у жителей развивающегося района, – сказал на торжественной линейке в школе № 31 Евгений Куйвашев.

В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга возведен образовательный центр, включающий не только школьное, но и дошкольное отделения. Это группы с игровыми и спальными комнатами, залы для спортивных и музыкальных занятий, учебные классы, мастерские, два бассейна, расположенные в отдельном блоке, библиотека, столовая, многофункциональный актовый зал. В школе установлена система контроля доступа, видеонаблюдение, современная система дымоудаления. Основная идея, реализованная в новой школе на Широкой речке, – это создание экоориентированного образовательного пространства. И программа, по которой здесь будут учиться дети, включает в себя элементы экологического просвещения.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который также был на торжественной линейке в новой школе, отметил, что без областной поддержки городу не удалось бы реализовать такой масштабный проект строительства современного образовательного центра.

Сегодня в регионе делается все возможное, чтобы перевести образовательный процесс в одну смену. Для этого ежегодно в Свердловской области открывается несколько новых школ. В этом году построено семь новых зданий и 28 капитально отремонтированы. Это школы в Серове, Тавде, Красноуфимске, Ачите, Невьянске, Староуткинске, в поселке Арти и в Екатеринбурге.

Поддержка талантов В день знаний в Академическом районе глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл современную школу для юных художников – филиал ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина. – Уверен, что филиал художественной школы преумножит имеющиеся результаты и станет прекрасным образцом современного образовательного учреждения Екатеринбурга, – обратился к ученикам и педагогам Алексей Орлов. В новом учебном году около 300 жителей Академического от 5 до 18 лет смогут обучаться в школе по дополнительным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области изобразительного искусства, изучая рисунок, живопись, станковую и прикладную композицию, историю искусств, а также множество других предметов. Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых востребованных образовательных учреждений культуры. На протяжении последних 5 лет конкурс в ДХШ составлял от 15 до 19 человек на место. Планируется, что филиал в Академическом районе позволит существенно увеличить количество детей, увлеченных изобразительным искусством.

Урал Средний – образование высшее

Екатеринбург постепенно завоевывает звание студенческой столицы России. В День знаний глава региона провел рабочую встречу в УрФУ со студентами вузов и презентовал им проект «Кампус».

– По количеству вузов и по числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти 10 процентов жителей Екатеринбурга – это студенты. Почему нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой территории – это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить, извините за выражение, пылесосом, – отметил губернатор.

«Кампус», помимо современной инфраструктуры для учебы, предусматривает новую программу стипендий. Предполагается, что отличники и хорошисты будут получать до 10 тысяч рублей. Учащиеся на коммерческих отделениях смогут рассчитывать на компенсацию процентов по кредитам на образование. Жилищные условия также в рамках «Кампуса» будут улучшены: наравне со строительством новых и ремонтом имеющихся общежитий разрабатывается программа арендного жилья.

Еще одно направление поддержки — скидочная программа для студентов, которая будет распространяться на кафе и магазины, спортзалы и музеи, другие популярные у молодежи локации.

Студент Уральского государственного юридического университета Антон Пархомчик предложил главе региона в рамках проекта внедрить единую карту для студентов. А студент Уральского государственного экономического университета Артём Афанасьев предложил создать институт амбассадоров «Кампуса», которыми могут стать представители студенческого актива. Это предложение поддержано.

Для реализации этих и других направлений создается фонд «Кампус», который за счет государственных и внебюджетных средств будет поддерживать студентов региона. В состав фонда войдут представители вузов и крупнейшие работодатели. Планируется, что основные направления «Кампуса» начнут работать уже с 1 января 2023 года.

Глава региона принял участие в торжественной линейке в школе №55 Березовского, которая открылась в День знаний. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Придется попахать

В День знаний на торжественной линейке Уральскому государственному аграрному университету подарили современную кормоуборочную машину. Уже через неделю комбайн КСК-600 выедет в поле для того, чтобы студенты старших курсов могли пройти практику и закрепить свои навыки, используя новейшую технику.

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов в ходе мероприятия отметил, что в последние годы государство очень много вкладывает в развитие сельского хозяйства.

– Не остаются без внимания и учебные заведения, которые готовят специалистов этой сферы. Важно, чтобы вузы постоянно обновляли материально-техническую базу. В этом также заинтересованы и агрокомпании, и производители сельхозтехники. Поэтому было принято решение в такой торжественный день передать современный комбайн отечественного производства Аграрному университету, – заявил Василий Козлов.

Ректор УрГАУ Ольга Лоретц рассказала, что цифровизация не могла не затронуть и агропромышленный комплекс. Инновационные технологии в сельском хозяйстве позволяют получить более высокий урожай. К тому же студентам гораздо интереснее получать знания, когда они знакомятся с передовыми стандартами. По словам ректора, в вузе уже имеются кормоуборочные комбайны. Но они старой модификации, без пресс-сборщиков (Конструкция применяется для подбора соломы, сена, сенажа и их прессования с последующей обмоткой шпагатом. – Прим. ред.) и измельчителей. А для того чтобы кукуруза пошла на корм животным, при уборке ее необходимо измельчить.

– Кормоуборочный комбайн позволит студентам осваивать компетенции на полях. Потому что в виртуальных классах изучать все тонкости – это одно, а непосредственно на практике – совсем другой уровень подготовки. Это очень важно, ведь студенты после окончания учебы смогут сразу же приступить к профессиональной деятельности с полным багажом передовых навыков, – добавила Ольга Лоретц.