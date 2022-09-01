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Общество / Образование
1 сентября 2022, 19:32

Дети, прибывшие из Донбасса в Свердловскую область, отправились в новые школы и детсады

Дети

Больше всего детей из Донбасса живут в Екатеринбурге — в разных школах города с 1 сентября начал учиться 61 ребенок. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В свердловских школах начали учебу 183 ребенка, прибывших в регион с семьями из ДНР и ЛНР. Еще 45 малышей получили места в детских садах. 

Возможность приступить к обучению обеспечило свердловское министерство образования и молодежной политики совместно с муниципальными властями. 4 несовершеннолетних уже окончили 11-й класс: 3 из них поступили в университеты, а 1 устроился на работу. Еще 9 выпускников школ пошли учиться в колледжи и техникумы.

Больше всего детей из Донбасса живут в Екатеринбурге — в разных школах города с 1 сентября начал учиться 61 ребенок. Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, немало школьников из ДНР и ЛНР и в Нижних Сергах — 50 человек.

"Проанализировав наличие свободных мест в школах, а также учитывая месторасположение общеобразовательных учреждений, управление образования приняло решение зачислять детей в школы № 1 и 2", — рассказала начальник отдела образования Нижнесергинского муниципального района Тамара Черткова.

Министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов пожелал ученикам, прибывшим с Донбасса, найти свой путь в жизни.

"1 сентября для любого класса особенный день. Я каждому желаю найти свой путь в жизни. А поможет вам в этом школа, ваши педагоги. Ни одному педагогу не все равно, кем вы будете, какими вы вырастите, чем вы будете заниматься дальше. Мы всегда хотим, чтобы наши дети стали умнее и успешнее нас", — сказал министр.

Областная газета Свердловской области

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