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Общество / Образование
5 сентября 2022, 14:47

Свердловский областной медколледж впервые набрал студентов-целевиков

медколледж

В 2022/2023 учебном году в Свердловском областном медицинском колледже обучается около 14 тысяч студентов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) впервые набрали студентов-целевиков. По завершении учебы они будут работать в родных селах и городах.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в этом году в СОМК поступило рекордное число абитуриентов — 3,7 тысячи. Из них 280 целевиков, среди которых сестринское дело предпочел 171 человек, стать фельдшером решили 93 поступивших, остальные выбрали акушерство, лабораторную диагностику и фармацию.

Предполагается, что выделенные средства на создание бюджетных мест для молодых людей, желающих связать жизнь с медициной и развивать ее в своих территориях, позволит снизить дефицит кадров в первичном звене здравоохранения.

Отмечается, что среди первокурсников есть также будущие эпидемиологи. С начала пандемии в медучреждениях по-прежнему наблюдается спрос на помощников таких врачей. Кроме того, в этом году на базе колледжа открылась новая специализация — профилактическая стоматология.

Областная газета Свердловской области

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Свердловский областной медколледж впервые набрал студентов-целевиков