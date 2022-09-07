«Я горжусь тобой, сынок»

Фонтан в березовском парке Победы открыли в 2015 году, он сразу полюбился горожанам. Фото: Портал «Парки Березовского» БМАУК «Парк культуры и отдыха»

13-летний Арсений Рабовлюк из Берёзовского самостоятельно восстановил автоматическую работу фонтана в городском парке Победы. Апгрейд оборудования, с которым не смогли справиться даже столичные программисты, подросток совершил с помощью собственных ноу-хау.

На все – неделя

Фонтан в березовском парке Победы – подарок от компании-застройщика, которая возводит жилые дома по соседству, рассказали «ОГ» в горадминистрации. Водное сооружение должно было работать в автоматическом режиме, но пульт его управления с программным обеспечением установили в подвальном помещении ниже нулевой отметки. В результате паводковые воды начали подтапливать фонтан, и он стап выходить из строя. Специалисты администрации, заметив это, подняли пульт как можно выше от земли, но это не помогло: две недели назад городской «гейзер» перестал бить окончательно.

– Мы пригласили московских, челябинских специалистов, но никто в итоге так и не смог устранить проблему. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками, производители сооружения только разводили руками – в общем, дело застопорилось, – рассказал директор МАУ «Парк культуры и отдыха» Кирилл Чердынцев.

Помощь предложил сотрудник парка, инженер Пётр Рабовлюк - его 13-летний сын Арсений увлекается программированием. Мужчина рекомендовал показать неисправный механизм мальчику. В итоге подросток за неделю разобрался со сложной технологией, снес все старое программное обеспечение, создал новую программу и заново перезапустил фонтан в автоматическом режиме.

Арсений Рабовлюк осматривает пульт управления фонтаном. Фото: Редакция портала «Сила Березовского в людях»

Семейный уникум

Об успехе Арсения тут же написали местные СМИ. Интернет взорвался положительными комментариями: «умничка», «молодец», «гений», – писали горожане.

Как выяснила «ОГ», березовский герой учится в школе № 2. Он из многодетной семьи: старшая сестра поступила в медицинский колледж, а младший брат нынче пошел в первый класс. Мама Арсения – педагог, она одной из первых написала на местном портале «Я горжусь тобой, сынок!».

Папа Пётр Рабовлюк говорит, что до сих под впечатлением от случившегося:

– Не знаю, откуда у сына такая тяга к программированию – в нашей семье никто этим не занимался. Думаю, это врожденный талант плюс систематические занятия. Он с пяти лет начал заниматься в клубе робототехники «Роботрек», а потом записался на курсы программирования «Алгоритмика». Помню случай, когда я пришел домой с работы, а Арсений говорит: «Я на домашнем компьютере старенькую операционную систему Windows XP заменил на современные Windows 7 и Windows 10». Причем поставил их одновременно. Он тогда второклассником был.

Талант подростка отметил руководитель клуба «Роботрек» Андрей Луговых:

– Когда Арсений только пришел к нам, я сразу заметил, что этот мальчик – очень любознательный и целеустремленный. Все, что связано с компьютерами, ему действительно интересно. Он с удовольствием ходил на занятия, дополнительно работал дома и как-то быстро начал показывать высокие результаты. К примеру, на международных соревнованиях по робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька» занял первое место по нейрогонкам.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение министру образования Юрию Биктуганову отправить Арсения в лагерь для одаренных детей «Золотое сечение» и включить его в уральскую смену «Сириуса», которая пройдет в январе. Для юного программиста будет сделано исключение – он попадет туда вне конкурса. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Глава Березовского Евгений Писцов сообщил «ОГ», что ждет мальчика в гости – Арсений сейчас восстанавливается после ангины.– Обязательно приглашу Арсения и его родителей в администрацию, планирую вручить благодарственное письмо и денежную премию. Также хотелось бы оказать поддержку семье в плане его дальнейшего образования: насколько я понимаю, Арсений планирует связать свою жизнь с программированием, и мы можем оформить направление на целевое обучение в вуз.

Справка «Роботрек» – российская сеть клубов робототехники, в которой обучаются более 70 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет. Это проект федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерства промышленности и торговли. Клубы работают в 64 регионах России, включая Свердловскую область. Обучение проходит по шести направлениям: робототехника, программирование, нейротехнологии, нейронные сети, аддитивные технологии и компьютерное зрение. Средством обучения являются инновационные конструкторы южнокорейского бренда «HUNA-MRT» – это официальное оборудование международных соревнований по робототехнике «IYRC».

– российская сеть клубов робототехники, в которой обучаются более 70 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет. Это проект федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерства промышленности и торговли. Клубы работают в 64 регионах России, включая Свердловскую область. Обучение проходит по шести направлениям: робототехника, программирование, нейротехнологии, нейронные сети, аддитивные технологии и компьютерное зрение. Средством обучения являются инновационные конструкторы южнокорейского бренда «HUNA-MRT» – это официальное оборудование международных соревнований по робототехнике «IYRC». «Алгоритмика» – международная школа математики и программирования. Филиалы школы представлены в России и за рубежом – всего 350 городов. В «Алогримитке» обучаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, специальности: создание веб-сайтов, графический дизайн, визуальное программирование, видеоблогинг и прочее. Обучение проходит на IT-платформе, она оснащена подсказками, возможностями для повтора материала, дополнительными заданиями и онлайн-чатом с преподавателем. У школы более 300 тысяч выпускников.