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Общество / Образование
7 сентября 2022, 17:18

Юного программиста, починившего фонтан в Березовском, отправят в лагерь для одаренных детей

  Валерия Белякова
Смена в "Золотом сечении"

Школьника из Березовского после ремонта фонтана могут отправить в лагерь для одаренных детей "Золотое сечение". Фото: Павел Ворожцов

Школьника, отремонтировавшего фонтан в березовском парке, хотят отправить в лагерь для одаренных детей "Золотое сечение". Включить юного программиста в списки зимней смены губернатор Свердловской области поручил министру общего и профессионального образования Юрию Биктуганову.

Обычно в "Золотое сечение" дети попадают на конкурсной основе. Однако для Арсения Рабовлюка могут сделать исключение. Смена будет длиться 3 недели, за это время 14-летний школьник из Березовского может заняться разработкой своего инновационного технологического проекта. Руководить процессом будут наставники.

Арсений Рабовлюк самостоятельно настроил работу фонтана, который не запускался в автоматическом режиме в березовском "Парке культуры и отдыха". Подросток внес изменения в код программы. На всю IT-работу школьник потратил около недели. Мальчик исправил ошибку, которую не могли устранить ни московские, ни уральские IT-специалисты.

Отец юного программиста рассказал, что Арсений с детства любит математику. В подготовительной группе детсада он решал сложные задачи в уме. С пяти лет ребенок увлекается робототехникой.

Областная газета Свердловской области

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