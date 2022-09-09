В 106 сельских школах Свердловской области открыли образовательные центры "Точка роста"

Образовательные центры "Точка роста" открыли в сельских школах Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Современные образовательные центры "Точка роста" открыли сегодня в 106 сельских школах Среднего Урала. В них дети смогут обучаться по основным и дополнительным программам естественно-научной и технологической направленности.

Всего в региональную сеть входят 303 образовательных центра "Точка роста", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. На их создание на Среднем Урале в рамках нацпроекта "Образование" было выделено 159 миллионов рублей.

Центры открыли во многих территориях региона, среди них - Серов, Тавда, Тугулым, Талица, Ирбит, Сухой Лог, Карпинск, Арти, Арамиль и другие. Новая "Точка роста" появилась и в селе Полдневая Полевского района, церемонию открытия посетил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

"Я сам учился в сельской школе. И когда сейчас вижу современную школу с красивыми оборудованными кабинетами, горжусь и радуюсь за наших детей. То, что вижу в "Точке роста" в этой сельской школе, ничем не отличается от современной школы в Екатеринбурге. В этом и уникальность проекта. Сегодня многое меняется в мире, в том числе технологии, и мы, и наши дети должны успевать за этими переменами", – отметил заместитель министра.

В центрах дети смогут дополнительно изучать физику, химию, биологию, информатику, технологию. Для этого педагоги "Точек роста" прошли повышение квалификации по современным программам допобразования. Школьники и учителя теперь вместе смогут заниматься проектной и научной деятельностью, вести подготовку к олимпиадам и другим научно-творческим состязаниям. Ученики отмечают, что будут с интересом заниматься в новых пространствах.

"Во время летних каникул многие из нас приходили к школе и заглядывали в окна – мы пытались разглядеть, как будут выглядеть наши кабинеты, что тут появится. Когда пришли, очень удивились – всё новое, современное, очень просторно, много разного оборудования. В такой школе сразу хочется хорошо учиться, дополнительно изучать физику и химию, может быть даже сделать какое-то открытие", – рассказал ученик восьмого класса Анатолий Кривовязенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в свердловских школах с началом учебного года запланировали открыть 800 центров детских инициатив.