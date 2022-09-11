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Общество / Образование
11 сентября 2022, 09:45

В российских школах хотят ввести киноуроки

перемена

Школьников ждут киноуроки. Фото: Павел Ворожцов

Методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы подготовило Министерство просвещения России.

"Проект "Киноуроки в школе" мы, безусловно, поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется", — рассказал ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Он также отметил, что ведется работа по созданию в федеральной государственной информационной системе "Моя школа" разделов для учителей и учеников с полезным контентом. Его подготовкой в том числе занимаются представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

Добавим, ранее сообщалось, что во всех школах по понедельникам будут проводить уроки "Разговоры о важном". Учащиеся смогут обсудить все интересующие их вопросы.

Областная газета Свердловской области

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