"Лига лекторов": свердловчане могут получить 500 тысяч рублей за просветительскую работу

50 финалистов получат звание "Лектор "Знания". Фото: Владимир Мартьянов

Жителям Свердловской области предложили попробовать свои силы в качестве лектора, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за просветительскую работу. Идет регистрация на участие в третьем сезоне конкурса "Лига лекторов".

Подать заявку можно по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Лига Лекторов" — конкурс, проводимый Российским обществом "Знание" среди просветителей всех возрастов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться.

По словам замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Зеленова, на Среднем Урале ожидают большого отклика от педагогического сообщества. В регионе 36 тысяч учителей, 6 тысяч педагогов системы среднего профобразования и столько же представителей профессорского-преподавательского состава.

В рамках первого отборочного этапа — с 1 сентября по 9 октября — от участников ждут 30-минутные видеолекции. Важно, чтобы они были не только содержательными, но и зрелищными. Можно использовать монтаж, видеоэффекты, звуки.

В ноябре-декабре конкурсанты проведут очные лекции. В Екатеринбурге площадками для выступления в том числе станут исторический парк "Россия — моя история" и Центр непрерывного образования. Далее участников ждет дистанционное выступление перед открытой аудиторией — онлайн-этап. Трансляция будет доступна всем желающим на официальном сайте конкурса и в социальных сетях. По итогам 400 человек пройдут в полуфинал и выступят лично.

Финал состоится в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих московских вузах. Оценивать их будет открытая аудитория слушателей и экспертный совет. 50 лучших получат звание "Лектор "Знания" и 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение своего просветительского контента.