Обновленную художественную школу на Уктусе открыл мэр Екатеринбурга

Реконструкция учреждения проводилась в рамках нацпроекта "Культура". Фото: Денис Каракулов, сайт администрации Екатеринбурга

Глава уральской столицы Алексей Орлов открыл отремонтированную Детскую художественную школу № 3 им. А. И. Корзухина, которая располагается по адресу пл. Жуковского, 10. Реконструкция здания обошлась в 25 млн рублей.

Меньше чем за полгода школу оборудовали современными системами электро-, водо- и теплоснабжения, отремонтировали фасад и кровлю здания, установили пандус и возвели пристрой к входной группе для маломобильных граждан. Также в школе появилась система наблюдения, по периметру здания установили элементы освещения, а вокруг уложили тротуарную плитку и рулонный газон, поставили скамейки и сделали клумбы.

Реконструкция учреждения проводилась в рамках нацпроекта "Культура".

"Детская художественная школа № 3 — это учреждение с многолетней историей и богатыми традициями, одной из которых является высокое качество образования. Школа приобрела современный облик и комфортные помещения, что дает стимул ученикам к новым достижениям и новым стимулам в получении знаний", — передает слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

В ближайшие дни двери школы откроются для 500 юных художников в возрасте от 5 до 17 лет.