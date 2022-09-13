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Общество / Образование
13 сентября 2022, 19:23

УрФУ занял 6 место в рейтинге Фонда Владимира Потанина

  Валерия Белякова
УрФУ

Фонд Потанина поместил УрФУ на 6 место в рейтинге участников стипендиальной программы. Фото: Галина Соловьева

Уральский федеральный университет занял 6 место в рейтинге вузов, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина, сообщили информацию в пресс-службе УрФУ.

Для составления шкалы популярности оценивалась образовательная работа 75 университетов, сотрудничающих с Фондом. В основу легли не только академические показатели, но и развитие внутриуниверситетской среды, способствующей профессиональному и личностному росту студентов и преподавателей. При подготовке рейтинга использовались данные статистики участия университетов в конкурсах Стипендиальной программы Владимира Потанина.

"Это очень хороший результат для университета, подтверждение высокого качества наших образовательных услуг, научных исследований, того, как наши студенты развиваются и имеют возможность реализовать себя в вузе. Уральский федеральный университет большое внимание уделяет поддержке талантов, и в этом вопросе сотрудничество с Фондом Потанина имеет для нас очень важное значение. Уже на протяжении многих лет наши студенты участвуют в стипендиальной программе Фонда, и мы делаем все возможное, чтобы таких студентов становилось все больше", — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Стипендиальная программа Владимира Потанина существует с 2000 года. Она направлена на развитие образовательной среды и формирование круга лидеров, способных изменить общество к лучшему.

Напомним, в УрФУ активно занимаются собственными научными разработками, одна из последних коснулась новой технологии извлечения цветных металлов из батареек.

Областная газета Свердловской области

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