Текст "Тотального диктанта — 2023" посветят исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву

Акция ежегодно проводится в нескольких городах России. Фото: Алексей Кунилов

Текст очередного "Тотального диктанта" будет посвящен исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву в честь 150-летия со дня его рождения. Акция запланирована на 8 апреля 2023 года.

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, автором текста станет Василий Авченко. По его словам, Арсеньев — важная фигура, оказавшаяся сегодня в тени, и ее необходимо подсветить с помощью диктанта.

"Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров.

Напомним, участие в "Тотальном диктанте — 2022" приняли 1 110 жителей Екатеринбурга. Почти 4% (44 человека) от общего количества офлайн-участников сдали на отлично.

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