Темы дня

Общество / Образование
14 сентября 2022, 11:59

Текст "Тотального диктанта — 2023" посветят исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву

Тотальный диктант

Акция ежегодно проводится в нескольких городах России. Фото: Алексей Кунилов

Текст очередного "Тотального диктанта" будет посвящен исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву в честь 150-летия со дня его рождения. Акция запланирована на 8 апреля 2023 года.

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, автором текста станет Василий Авченко. По его словам, Арсеньев — важная фигура, оказавшаяся сегодня в тени, и ее необходимо подсветить с помощью диктанта.

"Тотальный диктант" — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров.

Напомним, участие в "Тотальном диктанте — 2022" приняли 1 110 жителей Екатеринбурга. Почти 4% (44 человека) от общего количества офлайн-участников сдали на отлично.

Читайте также:

В Свердловской области напишут всероссийский "IT-диктант".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2022, 16:25 / Политика
Евгений Куйвашев признан избранным на пост губернатора Свердловской области
14.09.2022, 16:04 / Общество
На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге разбился мотоциклист
14.09.2022, 15:53 / Спорт
10-летний свердловчанин установил рекорд России по отжиманиям
14.09.2022, 15:30 / Общество
Прокуратура проверит информацию о подростках в Каменске-Уральском, которые жарили картошку на Вечном огне
14.09.2022, 15:10 / Общество
В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели 44 человек от паленого алкоголя