Губернатор отметил, что скидки, льготы и региональные стипендии будут доступны только в Екатеринбурге. Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда "Кампус". Благодаря нему меры поддержки студентов, такие как введение областных стипендий, льгот на аренду жилья и системы скидок, будут прорабатываться предметно.

Об этом глава региона сообщил у себя в telegram-канале.

"Начинаю выполнять свои предвыборные обещания. Подписал указ о создании фонда "Кампус". <...> Сегодня указ будет опубликован. На одном из ближайших заседаний правительства примем устав фонда. Назначим руководителя, кандидатура уже есть. Скоро познакомлю", — написал Евгений Куйвашев.

После всех обязательных процедур фонд приступит к реализации мер поддержки студентов. Губернатор отметил, что скидки, льготы и региональные стипендии будут доступны только в Екатеринбурге — студенческой столице России.

Программа "Кампус" является проектом поддержки студенчества в Свердловской области. В частности, он подразумевает возможность взять образовательный кредит в рассрочку на 10 лет, льготы на аренду жилья, а также студенческие скидки в магазинах, музеях, кафе, театрах и фитнес-центрах.

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