Высоко взлетели

«Свердловская область – один из лидеров среди молодых людей, одаренных интеллектом и желающих добиваться новых вершин», – сказал Сергей Пересторонин. Фото: Алексей Кунилов

Вчера министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН вручил свидетельства государственного образца молодым специалистам, которые прошли образовательную программу управления дронами. Школьники, студенты и работники предприятий обучались в рамках проекта по подготовке кадров для цифровой промышленности, который курирует Минпромторг РФ. Составной частью проекта является всероссийский конкурс «Кибердром», где свердловчане заняли первое место.

Проект реализуется четвертый год. Всего в этом году в проекте Министерства промышленности и торговли РФ обучались 25 тысяч участников от 14 до 27 лет из 78 регионов страны. 64 из них представляли Свердловскую область. В их числе – школьники, студенты и работники четырех уральских предприятий: Уральского завода гражданской авиации, Свердловской железной дороги, Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) и Первоуральского новотрубного завода.

Три месяца, разбившись на команды, участники проекта проходили бесплатное дистанционное обучение по таким направлениям, как проектирование и конструирование беспилотных авиационных систем, технология, управление и программирование робототехнических средств, сбор и передача данных, элементы искусственного интеллекта, кибербезопасность и цифровое предпринимательство.

– Пилоты дронов – профессия, которая всегда будет востребована. За вами будущее. Вы показали, что Свердловская область – один из лидеров не только в промышленности, но и среди молодых людей, одаренных интеллектом и желающих добиваться новых вершин, – сказал на вчерашней церемонии вручения удостоверений министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Участник команды МЗиК Евгений работает в бюро схемотехники и программирования, но закончил вуз по специальности «Системы управления летательными аппаратами»:

– Для меня, как инженера, конкурс оказался несложным, мне хотелось получить дополнительную квалификацию. Когда завод проявит инициативу по разработке или применению беспилотников, я смогу ему помочь, – рассказал Евгений.

Студенты УрФУ Данил, Виталий и Татьяна – будущие гидрометеорологи. При поступлении в университет даже не предполагали, что станут пилотами:

– Мы решили участвовать, потому что звучит интересно. Получив свидетельства пилотов, будем работать по специальности и сможем использовать дроны в своих исследованиях – например, чтобы рассмотреть участок работ с воздуха. Плюс, для парней после конкурса есть возможность служить в армии в научной роте, – говорят студенты.

Проходить подготовку свердловчанам помогали педагоги детского технопарка «Кванториум», который был выбран региональным оператором проекта.

– Для молодых специалистов и студентов это был новый опыт и знания, которые им пригодятся. На площадке технопарка была организована тренерская помощь – мы с участниками отрабатывали взлет и посадку, оттачивали пилотирование, как на симуляторе, так и на реальных квадрокоптерах российской марки Геоскан Пионер, – рассказала тренер проекта «Кибердром» Анна Мишарина.

Свердловчане, получившие свидетельства операторов «беспилотников», смогут применить свои навыки для картографической съемки, телетрансляций, метеорологических наблюдений, грузоперевозок, мониторинга безопасности на объектах, наблюдения за протяженными объектами (железнодорожными путями и линиями электропередач), при орошении почвы, в спасательных операциях и тушении пожаров, а также будут зачислены в мобилизационный резерв ВС РФ и будут включены в информационную базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Конкурс «Кибердром» Конкурс «Кибердром» состоял из заданий, в ходе которых участники на военно-патриотической игре «Зарница» должны были продемонстрировать основные навыки ручного управления дроном. Также оценивалось умение программировать. На финальном этапе, в который прошло всего 15 команд, участники создавали элементарные нейросети. Их возможности были продемонстрированы на «Шоу дронов». Первое место в финале конкурса заняла команда «Шершни», представляющая Уральский завод гражданской авиации (3 молодых специалиста предприятия, 3 студента и 2 школьника). Теперь они получили возможность принять участие в Гранд-финале конкурса «Кибердром», который пройдет с 7 по 10 октября в очном формате на базе Геленджикской испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса.