Екатеринбург напишет Всероссийский экономический диктант

Всероссийский экономический диктант пройдет 11 октября. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбург присоединится к Всероссийскому экономическому диктанту. Он пройдет в регионах России 11 октября, рассказали в пресс-службе администрации столицы Среднего Урала.

В 2022 году темой контрольной станет "Сильная экономика – процветающая Россия!". Участников поделят на две возрастные группы. Экзамен смогут пройти школьники 9–11-х классов. Отдельно предусмотрены испытания для студентов вузов, преподавателей, экспертов, представителей бизнеса, общественных деятелей и других.

Экзамен включает вопросы по экономическим терминам, методам, инструментам управления процессами. Диктант пройдет в очном формате, а также будет доступен в онлайн-режиме для зарегистрированных пользователей с 7 часов утра 11 октября. После прохождения теста сертификат с результатами направят участнику автоматически. Победителей интеллектуального состязания в офлайн-формате объявят отдельно.

Ранее стало известно, что тотальный диктант в 2023 году посвятят путешественнику Владимиру Арсеньеву.