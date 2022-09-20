Темы дня

Общество / Образование
20 сентября 2022, 16:57

Екатеринбург напишет Всероссийский экономический диктант

  Валерия Белякова
Экзамен

Всероссийский экономический диктант пройдет 11 октября. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбург присоединится к Всероссийскому экономическому диктанту. Он пройдет в регионах России 11 октября, рассказали в пресс-службе администрации столицы Среднего Урала.

В 2022 году темой контрольной станет "Сильная экономика – процветающая Россия!". Участников поделят на две возрастные группы. Экзамен смогут пройти школьники 9–11-х классов. Отдельно предусмотрены испытания  для студентов вузов, преподавателей, экспертов, представителей бизнеса, общественных деятелей и других.

Экзамен включает вопросы по экономическим терминам, методам, инструментам управления процессами. Диктант пройдет в очном формате, а также будет доступен в онлайн-режиме для зарегистрированных пользователей с 7 часов утра 11 октября. После прохождения теста сертификат с результатами направят участнику автоматически. Победителей интеллектуального состязания в офлайн-формате объявят отдельно.

Ранее стало известно, что тотальный диктант в 2023 году посвятят путешественнику Владимиру Арсеньеву.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.09.2022, 16:57 / Общество
Екатеринбург напишет Всероссийский экономический диктант
20.09.2022, 16:33 / Политика
Владимир Путин принял верительные грамоты послов 24 государств
20.09.2022, 16:05 / Политика
Администрация Херсонской области заявила о желании войти в состав России через референдум
20.09.2022, 15:30 / Общество
Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за мародерство в военное время
20.09.2022, 15:10 / Политика
Член Общественной палаты Среднего Урала поддержал инициативу коллег о включении ЛНР в состав РФ